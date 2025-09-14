bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Знамената са високо! Героичен успех на двойки за Купа "Дейвис"!

Александър Донски и Пьотр Нестеров разплакаха шампион от Големия шлем

Александър Донски и Пьотр Нестеров постигнаха най-голямата победа на двойки за българския тенис в последно време, откакто Григор Димитров и Александър Лазаров триумфираха над Великобритания в Австралия на АТР Cup през 2020-а!

Българският тандем трябваше да премери сили с много силната двойка на Финландия, в която фигурираше Хари Хелиовара - тазгодишен шампион на двойки от Australian Open и общо 3-кратен шампион в Големия шлем. Нашите сънародници обаче се справиха и направиха изключително важна крачка към триумфа на България над Финландия - 4:6 6:1 7:6(1) за 2.25 ч. Крайният успех ще позволи на играем за пръв път за попадане във финалната на надпреварата за Купа "Дейвис" догодина!

Следва мач на сингъл между Янаки Милев и Ееро Васа. Милев сменя шампионът от US Open при юношите Иван Иванов.

НА ЖИВО: България - Финландия (ВИДЕО) - ПОБЕДА! 6:4, 1:6, 7:6 (1)
купа дейвис победа финландия двойки Александър Донски пьотр нестеров Янаки Милев

