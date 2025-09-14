НА ЖИВО: България - Финландия (ВИДЕО) - 2:1

Начало на мача на двойки - Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу финландския тандем - Хари Хелиовара и Ото Виртанен.

ПЪРВИ СЕТ

1:0 - Сервис за България. Много интересно разиграване в края и отлична игра на мрежата на нашите момчета.

1:1 - Виртанен сервира за съперника. Гейм на нула.

2:1 - Нестеров не трепна от начален удар.

Двукратният шампион от Големия шлем Хари Хелиовара е на сервис.

ПРЕВЮ

Равенство между България и Финландия преди решителните битки за Купа "Дейвис" днес в Пловдив.

Вчера шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите Иван Иванов допусна поражение с 2:6, 2:6 от втората ракета на Финландия Емил Руусувуори, след като по-рано Александър Василев стигна до чист успех в два сета срещу Ото Виртанен - 6:3, 7:5.

Така след първия ден от програмата резултатът е равен - 1:1 победи. Играе се до три успеха от пет възможни срещи.

На сцената излизат Донски и Нестеров

Днес сблъсъкът между двата отбора се подновява с мача на двойки, в който Александър Донски и Пьотр Нестеров ще се изправят срещу финландския тандем - Хари Хелиовара и Ото Виртанен, който смени Ееро Васа. Двубоят е с начален час 11:00 часа на кортовете на Локомотив Пловдив.

Снимка: Lap.bg

След мача на двойки на корта ще излязат Иван Иванов срещу Ото Виртанен и Александър Василев срещу Емил Руусувуори.

Всички двубои са пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO. Студиото ни започва в 10:30 ч.

При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

