Един от най-важните хора до Кобрата: Трябваше да внимаваме повече със съперника!

По-малко от месец остава до дългоочаквания боксов сблъсък на Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев!

Двамата ще се изправят на ринга в Дубай на 12 декември, а залогът ще е регулярната титла в тежка категория на Световната боксова асоциация (WBA), която е притежание на българина. Мачът ще бъде излъчен пряко по bTV и на платформата VOYO.BG!

Пулев вече тренира усилено в германското градче Циновиц, а плътно до него е наставникът му Ули Вегнер - човек, с който той работи от години!

През ръцете на 83-годишния специалист са минали редица боксьори. Сред тях се оказва, че е и... следващият съперник на Кобрата.

"Извадих си архивите"

Той обаче не е направил силно впечатление на Вегнер, въпреки че кариерата му е доста впечатляваща - 32 победи, 25 от които с нокаут, и само 2 загуби.

"Що се отнася до съперника, преди 8 години той беше на спаринг при мен. Първоначално не успях да се сетя кой е той. Мои приятели ми казаха, извадих си архивите, тренировъчните записи и го намерих.

Може би при избора на съперник трябваше да се посъветваме малко по-внимателно, но всичко вече е минало", коментира специално за bTV Вегнер.

Работата с Вегнер

Под ръководството на специалиста, германският бокс е завоювал над 150 медала от олимпийски игри, световни и европейски първенства.

От десетилетие той работи с Кубрат Пулев, като именно неговите наставления успяха да изведат българина до световната титла, която спечели през миналата година, побеждавайки в тежки 12 рунда бившия ѝ носител Махмуд Чар. Мачът бе в София.

Снимка: Lap.bg

В Циновиц пък е залата на Вегнер, откъдето са тръгнали редица шампиони!

Дали и този път съветите му ще бъдат достатъчни, за да може поясът на WBA да остане притежание на Кобрата?

Снимка: Lap.bg

Ще разберем на 12 декември, когато е мачът срещу Мурат Гасиев! Срещата ще може да гледате пряко по bTV и на платформата VOYO.BG!

