Бокс

Битката на годината! Кобрата срещу Гасиев – пряко от Дубай по bTV (ВИДЕО)

Ексклузивни кадри от лагера на Кобрата преди големия бой

Боксовото зрелище на годината - Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев - пряко по bTVБългаринът ще защитава регулярната си световна титла на WBA на 12 декември в Дубай.

Наш екип получи ексклузивен достъп до лагера на Кобрата в германския град Циновиц

Припомняме, че 44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Той се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

Усик прекъсва серия от 27 мача без загуба на съперника на Кобрата

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

През последните 12 месеца много се спекулираше с имената на следващите съперници на Кубрат Пулев. Няколко пъти Кобрата бе близо до подписване на договор за двубой, но преговорите се проваляха в последния момент по една или друга причина.

Как вървят тренировките на Пулев разказва Илия Илиев, който от днес е с боксьора - вижте във видеото.

Официално: Кубрат Пулев ще защитава титлата си на 12 декември в Дубай

 
Тагове:

дубай btv колан световна титла wba Kубрат Пулев Махмуд Чар мурат гасиев Циновиц

Сбогом, Учителю! Без него нямаше да има Наим!

Мач без президент: Радев няма да гледа Турция - България

Рекорд! България вкара 141 точки на Азербайджан! (ВИДЕО)

"Меси, би ли се върнал в Барса без заплата?"

Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Меси, би ли се върнал в Барса без заплата?"

Сбогом, Учителю! Без него нямаше да има Наим!

Мач без президент: Радев няма да гледа Турция - България

Рекорд! България вкара 141 точки на Азербайджан! (ВИДЕО)

