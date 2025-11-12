Битката на годината! Кобрата срещу Гасиев – пряко от Дубай по bTV (ВИДЕО)

Боксовото зрелище на годината - Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев - пряко по bTV. Българинът ще защитава регулярната си световна титла на WBA на 12 декември в Дубай.

Наш екип получи ексклузивен достъп до лагера на Кобрата в германския град Циновиц.

Припомняме, че 44-годишният Кубрат Пулев спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.

Гасиев има във визитката си 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Той се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути Юниел Дортикос и Кшищоф Влодарчик.

След преминаването си в тежка категория, 32-годишният руснак натрупа поредица от впечатляващи победи с отказвания – включително KO в петия рунд срещу Кем Люнгквист (2024) и TKO над Джеремая Милтън през август тази година.

През последните 12 месеца много се спекулираше с имената на следващите съперници на Кубрат Пулев. Няколко пъти Кобрата бе близо до подписване на договор за двубой, но преговорите се проваляха в последния момент по една или друга причина.

Как вървят тренировките на Пулев разказва Илия Илиев, който от днес е с боксьора - вижте във видеото.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK