Волейбол

Алекс Грозданов чупи рекорди в Полша!

Българинът, който спира всяка атака

Капитанът на българския национален отбор по волейбол, Алекс Грозданов, продължава да пише история. Във втория си сезон в полската PlusLiga той премина границата от 100 успешни блокади и вече има 101 в актива си.

Тази седмица Грозданов и неговият тим Богданка Люблин започнаха защитата на шампионската титла с категорична победа – 3:0 (16, 26, 17) като гости на Стийм Хемпарпол Политехника (Ченстохова).

Снимка: Ладислав Цветков

Българският капитан бе ключова фигура на мрежата, отбелязвайки 8 точки, а неговите блокове спираха всяка атака на домакините. Лятото бе още по-успешно за българина. На световното първенство във Филипините Грозданов изведе България до сребърен медал и бе избран за най-добър блокировач на турнира. Тази класа сега пренася и в полския елит, където бързо се превърна в лидер и ключов играч на Люблин.

Следващото предизвикателство е още в събота, когато Люблин ще посрещне Кендзежин Козле в среща от втория кръг на първенството. Билетите се продават на цени между 30 и 90 полски злоти (13.80 – 41.50 лева).

