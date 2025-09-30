Алекс Николов и половинката му: Половината медал е нейн! (ВИДЕО)

Отново заедно! След цял месец на над 10 000 км един от друг, Александър Николов - една от българските звезди сред сребърните медалисти от световното първенство по волейбол, отново прегръща любимата си!

Юлита бе една от първите, които посрещнаха националите ни на летище "Васил Левски" в София. Днес, 30 септември, "лъвовете" се прибраха у нас с правителствения самолет и като световни вицешампиони! Те кацнаха на родна земя в 10:00 ч.

На летището бяха допуснати само най-близките им, а Юлита - половинката на Алекс от 5 години насам, бе сред хората, които видяха награждаването им с лаврови венци.

Любов и гордост

"От един месец не сме се виждали, така че е много готино, особено след като се връщаме с пълни ръце. Много се радвам!", каза Алекс.

"Казах му, че се гордея с него и много го обичам. По-спокойно ми е като е на българска земя", добави Юлита.

Посвещението

Волейболистът заяви, че ве е мислил да посвети отличието си на някого, но със сигурност половинката му заслужава и стои в основата на успеха.

"То въобще не е лесно, особено пък с мен. Аз съм тежък характер. Евала ѝ правя, че е до мен и ми помага. Благодаря ѝ много. Не съм посвещавал медала, но със сигурност половината е за нея!", каза с усмивка Алекс.

Снимка: Instagram

Какво предстои?

Кулминацията на деня ще е в 17:30 ч. на площада през храм-паметника "Александър Невски" в София.

Тогава се очаква световните вицешампиони да бъдат приветствани от феновете, като се очаква почитателите да са над 20 000!

bTV ще ви направи съпричастни с всички емоции от церемонията! Ще ги следим и на нашите сайтове, както и в социалните мрежи! Специалното ни предаване започва в 17:00 ч.

