Приятелката на Алекс Николов пред bTV: Не се влюбихме в подходящия момент (ВИДЕО)

"Запознахме се на един имен ден и с времето се превърна в любов. Лошото беше, че той трябваше да заминава за САЩ и не беше най-подходящия период да се влюбим. 5 години по-късно все още сме тук. "

Сълзите в очите ѝ са от гордост, от радост, от любов! Нейното име е Юлита Димитрова и тя е дамата в сърцето на топ реализатора на световното първенство по волейбол и сребърен медалист с тима на България - Александър Николов.

За родния волейболист е ясно, че произлиза от волейболно семейство, в което пътят сякаш е предопределен, но и труден - освен със себе си, трябва да се бориш с всички предразсъдъци, че си просто син на дългогодишния капитан на националния отбор Владимир Николов.

И на този фон е важно да имаш стабилна подкрепа и спокоен дом. Такъв, какъвто Юлита знае как да изгради за Алекс.

Световното

"Вълнението наистина е голямо. Страшно съм горда с Алекс. Знам през какви трудности премина. Фактът, че стигна до тук, за мен значи много. Трудностите са много. Аз ги забелязвам, защото съм до Алекс. Когато другите са на почивка, тези момчета са в залите. На Коледа също са в залите. Тази упоритост, това постоянство ги кара да са там, където са в момента. След толкова много години заедно, неговите и моите мечти станаха общи. Тази за финала, за медала е обща. Въпреки че не взехме титлата, много по-важно е, че спечелихме сърцата на народа", споделя Юлита.

Снимка: Instagram

"Вълнението беше на макс. Не седях много пред екрана - обикалях къщата, из двора, качвах се в колата... Просто не мога да гледам мача на спокойствие. Невероятно е! Самият Алекс още не може да повярва какво са направили. Преди малко му изпратих снимката от пред "Александър Невски", той я гледа и каза "Това не е вярно, те са го направили". За него това е по-ценно - че успяха да обединят един народ."

Трудностите

"За мен той си е Алекс. Думите ми след финала бяха кратки - че се гордея адски много с него и за мен той е шампион, защото от невъзможното може да направи възможното.

Трудностите са много, има много компромиси. Винаги се опитвам да се поставям на неговото място. Стремя се той да е изцяло концентриран върху кариерата. За това нямаме спорове. Животът е твърде кратък. Важно е, когато си с един човек, да се чувстваш добре. Когато се прибереш след тежка тренировка, да си кажеш, че се чувстваш добре. Не казвам, че аз съм фактор за успех, но със сигурност спокойствието вкъщи е важно", анализира тя.

Семейството

Все пак семейството е семейство! И няма как то да не повлияе.

Снимка: Instagram

Владимир Николов може да е бащата, дал пример, но Мая е майката, която е винаги там и дава подкрепа.

"Тя е боец, само това мога да кажа, защото ние все още нямаме деца. Но си представям целия този живот, който ние изживяваме в момента заедно с 2-3-4 деца. Това е наистина много, много трудно и тя е боец буквално! Една достойна жена за Владо Николов!", казва Юлита.

