Алекс Николов неотразим при четвърти успех за Лубе (ВИДЕО)

Пореден силен мач за Александър Николов в италианския волейболен шампионат! Световният вицешампион имаше ключов принос за успеха на Лубе Чивитанова с 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) срещу Чистерна в четвъртия кръг.
Националът завърши с 16 точки - 13 от атака и 3 от блокади. Със същия актив приключи и Матиа Ботоло.
Победата е четвърта поредна за Лубе, като тимът заема третото място с актив от 10 точки - 1 по-малко от Перуджа и на 2 от лидера Верона.
Алекс Николов може да се похвали с вече 108 точки от началото на сезона. В следващия кръг родната звезда и съотборниците му посрещат водача Верона.
В друг двубой от кръга Гротадзолина загуби с 1:3 (22:25, 24:26, 25:20, 21:25) от Падуа като гост.
Илия Петков игра цял мач и реализира 6 точки - 4 от атака, една блокада и един ас. Георги Татаров отбеляза 9 точки - от атака при 50% успеваемост.
За Падуа централният блокировач Борис Начев влезе в третия гейм и изпълни два сервиса, като сбърка веднъж.
Така Падуа се изкачи до седмото място, докато Гротадзолина е на последното 12-о.
