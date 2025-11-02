Как Александър Николов сбъдна една детска мечта? (ВИДЕО)

9-годишният Калоян от година играе волейбол и през лятото заедно със семейството си изживява емоциите от световното първенство във Филипините. На Деня на будителите той привлича вниманието на големия Владимир Николов с писмо към неговия син Александър.

За едни будител е учител, за други – писател. Но за третокласника Калоян Жеков будителят тази година е с волейболна топка в ръце... и неговото име е Александър Николов.

Писмото на Калоян

За първи път той влиза в залата по идея на баща си, който също е тренирал волейбол като малък. В тренировките Калоян открива радост, сила, приятелство и вдъхновение.

На световното първенство във Филипините българският национален отбор се бори като един. Всяка точка, всяка победа, всяка капка пот вдъхновява Калоян. Той гледа телевизора и мечтае – не просто да спечели, а да бъде като тях: упорит, отдаден, истински будител чрез пример.

View this post on Instagram A post shared by bTV Sport (@btvsport)

„Когато го гледах точка след точка, само се молех да спечелят всеки мач, който имаха. Дори и втори, те пак си остават победители за нас. Мечтая да стана като тях и да вляза в националния отбор“, споделя малкият Калоян пред bTV.

На въпроса защо смята Алекс за своя будител, малчуганът отговаря така:

„За мен той е будител, защото играе добре, мил е, не е лош. Във волейболен клуб Левски София съм го виждал, когато бях на лагер – той беше гост и ни питаше разни неща.“

Това лято, на лагер в залата на Левски, Калоян има щастието да срещне своя идол. Алекс Николов му казва нещо просто, но съдбовно: „С постоянство, усърдие и труд може всичко да се постигне.“

И тези думи остават да звучат в сърцето му като обещание.

Обръщението на будителя Николов

Видял писмото, в което Калоян определя него като свой будител, Александър Николов изпрати до bTV специално обръщение към своя малък фен:

"Здравей, Калояне! Искам да отделя малко време от своя ден, за да ти кажа едно огромно благодаря за съобщението и посланието, което ми отправи. За мен е чест да бъда наречен твой будител. Дано се видим на живо някой ден – и чакам да те видя в залата на европейското в София!"

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK