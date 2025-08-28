bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Антонина Зетова: Понякога трябва и малко късмет, който ние нямахме (ВИДЕО)

Толкова са ни възможностите, добави капитанът Христина Вучкова

Загубата от Канада в първия мач е повлияла за лошата игра на волейболистките ни на световното първенство в Тайланд. В това е убедена Антонина Зетова, която сподели също, че й предстоят важни решения.

Българският отбор се прибра след 3 загуби и нито една победа, завършвайки на 27-о място.

"Това ни е нивото"

„Смятам, че ние се готвихме много добре за този мач, искахме много и естествено резултатът впоследствие даде и много голямо разочарование. Емоциите са все още много силни, защото всички ние мечтахме да си постигнем целта и това беше да преминем в групата. Нашата група беше една от най-трудните в интерес на истината. Бяхме ние, Канада, Турция и Испания. Имаше групи, които бяха много-много по-лесни, но такъв е жребия. Това е животът. Понякога трябва и малко късмет, който ние го нямахме на този мач.

Объркахме нареждането във втория гейм. Записа се грешно нареждане на таблета, което размени местата на четворките и центровете и оттам стана хаос, който според мене можехме и малко по-спокойно да менажираме.

Тази грешка в нареждането е по наша вина – на щаба, но такива неща са част от спорта. Просто беше много лош късмет. Да, със сигурност това даде отражение и на всички момичета.

Емоциите са страшно силни, разберете, защото имаше моят помощник-треньор, който де-факто пише нареждането, той се разплака след мача. В смисъл, всички изстрадахме страшно много това, което никой не го е направил нарочно, никой не го е направил, защото е спал или защото не е гледал. Ние работихме много, но се случват такива грешки“, заяви Антонина Зетова.

Капитанът на националния отбор – Христина Вучкова, също сподели няколко думи за нивото на отбора. „Толкова са ни възможностите, аз това казвам. Аз лично така определям нещата. Нивото е такова. Не сме просто на нивото на тези отбори. За момента.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

волейбол национален отбор световно първенство антонина зетова Христина Вучкова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Лудогорец обърна Шкендия и ще играе в Лига Европа

Лудогорец обърна Шкендия и ще играе в Лига Европа
АЗ Алкмаар разби илюзиите на Левски

АЗ Алкмаар разби илюзиите на Левски
Да изчезнеш за 100 секунди! Арда не издържа!

Да изчезнеш за 100 секунди! Арда не издържа!
Черно тото: Спряха правата на наш тенисист, заложил 200 000 евро

Черно тото: Спряха правата на наш тенисист, заложил 200 000 евро
Ексклузивно: Стоичков, Карерас и Доминго заедно пред bTV (ВИДЕО)

Ексклузивно: Стоичков, Карерас и Доминго заедно пред bTV (ВИДЕО)

Последни новини

Лудогорец обърна Шкендия и ще играе в Лига Европа

Лудогорец обърна Шкендия и ще играе в Лига Европа
Да изчезнеш за 100 секунди! Арда не издържа!

Да изчезнеш за 100 секунди! Арда не издържа!
АЗ Алкмаар разби илюзиите на Левски

АЗ Алкмаар разби илюзиите на Левски
„Убеден съм, че майка ми е жива!“ Свалят алпинистка от 7200 метра едва догодина

„Убеден съм, че майка ми е жива!“ Свалят алпинистка от 7200 метра едва догодина
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV