Аспарух Аспарухов-старши: Мисията на тези момчета е да вдъхновяват (ВИДЕО)

Драматичният обрат срещу САЩ и класирането на волейнационалите на световен полуфинал за първи път от 19 години развълнуваха цялата нация.

За някои като Аспарух Аспарухов-старши обаче мачът беше с малко по-силен емоционален заряд.

Няма как да е различно, когато си баща на едно от момчетата, бранeщи името на България на игрището.

Едно име – една съдба

В същината си отборните спортове носят посланието за подкрепа между играчите. Особено към онези, които са в трудна ситуация. В такава в първите два гейма се намираше синът на легендата Владимир Николов – Александър.

През това време Аспарух Аспарухов или Апи, както е известен нападателят, запазваше България в мача. А това не е било никак лесно за наблюдаване за баща му, чието име той споделя до последната буква и до последната капчица любов към волейбола.

"Истината е, че е трудно за гледане. Родителите положихме достатъчно усилия да ги имаме тези деца – те са децата на България. А тези деца радват всички ни", сподели Аспарухов-старши.

Израснал сред волейболисти

Неизбежно и проверено във времето – средата формира. Малкото момче, което сега се извисява на 201 см, го потвърждава.

"Още малък, тичаше покрай нас. Но това, което трябва да споменем, е, че ресторантът работи от 2000 г. и всички - целият волейболен свят, минаваше. Така че той израсна в такава среда.", спомня си с умиление бившият волейболист.

Снимка: bTV

За нуждата от пример

Две снимки стоят до Аспарух Аспарухов-старши, докато ни разказва. От първата шампионска титла на сина му. И той е до него, в прегръдка, която е обещание за отдаденост. А пътят от онзи момент до мача срещу САЩ е дълъг.

Снимка: Reuters

"Това ще изиграе важна роля в мотивацията на техните деца и внуци. Имаме условията да направим резултат, от който всички да се гордеем.", казва с вълнение бащата на национала.

А какво пожелава на сина си Аспарух Аспарухов преди всеки турнир, кое е най-ценното за успеха и гледали ли са заедно победите срещу Франция и Сърбия през 2006 г., когато България печели бронз в Япония – чуйте в интервюто.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK