България мечтае с волейболните си "лъвове" (ВИДЕО)

Часове на огромна гордост за България! Националният отбор по волейбол накара цялата страна да мечтае за медали от световното първенство.

Българските "лъвове" се готвят за голямата битка на полуфинала срещу Чехия.

Двубоят започва утре в 09:30 ч. и ще бъде излъчен по bTV и Mаx Sport 2, като студиото ни е от 09:00. Правата за срещата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Mаx Sport.

Минути след феноменалния обрат срещу САЩ, играчът на мача Алекс Николов трудно описа емоциите си:

"Нямам думи. Това се очертаваше да бъде най-лошият мач в кариерата ми, но благодарение на невероятния ми отбор успях да подобря представянето си и да покажа защо съм отбелязал толкова много точки в последните мачове"

След новината, че България се класира в Топ 4, Владимир Николов мигновено поема към Филипините, за да бъде близо до синовете си в този важен за семейството и страната ни момент.

По стъпките на татко

19 години по-рано, през 2006 г., Владимир Николов отново е на световно първенство, но като титуляр в националния отбор.

В Япония страната ни печели последния си медал от форума на Планетата, а легендарният диагонал Владо Николов става баща за втори път - ражда се Симеон.

Златният жокер преди 19 години е Боян Йорданов, който по-късно получава прозвището Супер Бобо.

Снимка: Volleyball World

А момчетата вече са по стъпките на баща си към медалите.

"Горд съм от себе си и брат си. Правим всичко възможно да продължим започнатото от баща ни и да го продължим.", казва Симеон.

За големите победи обаче трябва цял качествен отбор.

"Защото, ако сме честни, американците ме спряха в първия и втория гейм. Благодаря на съотборниците ми, които ме вдигнаха в третия гейм и трябваше да се реванширам в четвъртия и петия.", заяви Алекс.

Снимка: БГНЕС

И докато Алекс изпитваше затруднения в първите два гейма, Аспарух Аспарухов държеше България в мача. Апи, както е известен нападателят, носи името на баща си - също бивш волейболист.

Шампионското ДНК за победи е заложено, заветът е предаден. Остава само едно - България да протегне ръка и да превърне огромната възможност в световен медал.

Не пропускайте полуфинала между Чехия и България на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK