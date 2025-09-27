bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Баща на герой! "Важно е как ще възпитаме децата извън залите!" (ВИДЕО)

Аспарух Аспарухов-старши стиска палци на сина си

Сърцето на един баща трепва! Днес, 27 септември, е полуфиналът на световното първенство по волейбол между България и Чехия. 

Мачът е от 9:30 ч. българско време във Филипините и ще може да го гледате пряко по bTV и Mаx Sport 2като студиото ни е от 09:00. Правата за срещата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Mаx Sport.

На терена на десетки хиляди километра от тук е Аспарух Аспарухов, а в близкия град Божурище е Аспарух Аспарухов-старши. 

Надежди

"Всички сме с приповдигнато настроение. Радваме се, че националният отбор е на полуфинал, продължаваме смело да мечтаем и да вярваме, че ще играем финал. Надяваме се да получим нужния задължителен положителен резултат от днешния мач и мечтата да стане реалност", каза бащата на един от волейболните ни герои.

Посланието

Младият Аспарух е наследил любовта към спорта, а и кариерата от баща си. Като бивш спортист той е достатъчно трениран за напрегнати ситуации

 

Аспарух Аспарухов-старши: Мисията на тези момчета е да вдъхновяват (ВИДЕО)

 

"Ние сме доста тренирани хора. С положително отношение сме към всеки един от мачовете. Но когато става дума за националния отбор, нещата стават в други измерения. Тогава става въпрос за различно ниво на отговорност, което е много повече от стандартното. Тези деца, ако успеят да напишат една златна страница в историята на българския волейбол, към днешна дата ще има допълнително измерение. Мисля си, че е важно на какво ще се възпитат децата, които са извън залите.", заяви Аспарухов - старши и добави:

"Събуждахме се по-често. На всички настроението е приповдигнато, за да дадем с лична емоция нужното на момчетата, за да спечелят днес мача с Чехия. Чухме се, пожелах му здраве, късмет, успехи. Толкова! "

Двубоят България - Чехия започва днес в 09:30 ч. и ще бъде излъчен по bTV и Mаx Sport 2, като студиото ни е от 09:00. Правата за срещата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Mаx Sport.

Ще може да го гледате и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България волейбол баща национален отбор световно първенство Чехия полуфинал божурище аспарух аспарухов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Димитър Златанов преди Чехия: Трябва да им пробием посрещането (ВИДЕО)

Димитър Златанов преди Чехия: Трябва да им пробием посрещането (ВИДЕО)
27 септември – златна дата в историята на българския волейбол!

27 септември – златна дата в историята на българския волейбол!
Време е! Една нация, един отбор – напред към финала! (ВИДЕО)

Време е! Една нация, един отбор – напред към финала! (ВИДЕО)
Роден по време на световно първенство (ВИДЕО)

Роден по време на световно първенство (ВИДЕО)

Последни новини

НА ЖИВО: Чехия - България 1:1 (20:25, 25:23) (ВИДЕО)

НА ЖИВО: Чехия - България 1:1 (20:25, 25:23) (ВИДЕО)
Димитър Златанов преди Чехия: Трябва да им пробием посрещането (ВИДЕО)

Димитър Златанов преди Чехия: Трябва да им пробием посрещането (ВИДЕО)
На живо от Манила: Истерия за билети преди полуфинала (ВИДЕО)

На живо от Манила: Истерия за билети преди полуфинала (ВИДЕО)
27 септември – златна дата в историята на българския волейбол!

27 септември – златна дата в историята на българския волейбол!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV