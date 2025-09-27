Баща на герой! "Важно е как ще възпитаме децата извън залите!" (ВИДЕО)

Сърцето на един баща трепва! Днес, 27 септември, е полуфиналът на световното първенство по волейбол между България и Чехия.

Мачът е от 9:30 ч. българско време във Филипините и ще може да го гледате пряко по bTV и Mаx Sport 2, като студиото ни е от 09:00. Правата за срещата са безвъзмездно предоставени от А1 България и Mаx Sport.

На терена на десетки хиляди километра от тук е Аспарух Аспарухов, а в близкия град Божурище е Аспарух Аспарухов-старши.

Надежди

"Всички сме с приповдигнато настроение. Радваме се, че националният отбор е на полуфинал, продължаваме смело да мечтаем и да вярваме, че ще играем финал. Надяваме се да получим нужния задължителен положителен резултат от днешния мач и мечтата да стане реалност", каза бащата на един от волейболните ни герои.

Посланието

Младият Аспарух е наследил любовта към спорта, а и кариерата от баща си. Като бивш спортист той е достатъчно трениран за напрегнати ситуации.

"Ние сме доста тренирани хора. С положително отношение сме към всеки един от мачовете. Но когато става дума за националния отбор, нещата стават в други измерения. Тогава става въпрос за различно ниво на отговорност, което е много повече от стандартното. Тези деца, ако успеят да напишат една златна страница в историята на българския волейбол, към днешна дата ще има допълнително измерение. Мисля си, че е важно на какво ще се възпитат децата, които са извън залите.", заяви Аспарухов - старши и добави:

"Събуждахме се по-често. На всички настроението е приповдигнато, за да дадем с лична емоция нужното на момчетата, за да спечелят днес мача с Чехия. Чухме се, пожелах му здраве, късмет, успехи. Толкова! "

Ще може да го гледате и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

