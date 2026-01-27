Без милост за България в Лигата на нациите

България научил пълния жребий в Лигата на нациите – и той е всичко друго, но не и лек. Националният ни отбор по волейбол влиза в турнира с директен сблъсък срещу световния елит.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини стартира кампанията си в Бразилия (10–14 юни), където още в първата седмица я чакат домакините, както и коравите тимове на Сърбия, Аржентина, Белгия и Иран.

Бразилия и Италия

Предизвикателствата продължават без пауза. Във втората седмица (24–28 юни) България ще излезе на игрището в Любляна, в компанията на домакина Словения, световния шампион Италия, както и Бразилия, Канада и Украйна. Финалният акорд на редовната фаза е в Чикаго (14–19 юли).

Втори в света

Там “лъвовете”, втори в света от Филипините 2025, ще премерят сили със САЩ, Полша, Франция, Китай и отново Бразилия – тест за характер, класа и дълбочина. Голямата цел е ясна – финалите в Нинбо, които ще се проведат между 29 юли и 2 август.

