bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Без милост за България в Лигата на нациите

Жребият не ни пощади

България научил пълния жребий в Лигата на нациите – и той е всичко друго, но не и лек. Националният ни отбор по волейбол влиза в турнира с директен сблъсък срещу световния елит.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини стартира кампанията си в Бразилия (10–14 юни), където още в първата седмица я чакат домакините, както и коравите тимове на Сърбия, Аржентина, Белгия и Иран.

Джанлоренцо Бленджини пред bTV: Само България! (ВИДЕО)

Бразилия и Италия

 

Предизвикателствата продължават без пауза. Във втората седмица (24–28 юни) България ще излезе на игрището в Любляна, в компанията на домакина Словения, световния шампион Италия, както и Бразилия, Канада и Украйна. Финалният акорд на редовната фаза е в Чикаго (14–19 юли).

 

Втори в света

Там “лъвовете”, втори в света от Филипините 2025, ще премерят сили със САЩ, Полша, Франция, Китай и отново Бразилия – тест за характер, класа и дълбочина. Голямата цел е ясна – финалите в Нинбо, които ще се проведат между 29 юли и 2 август.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Алекс Грозданов пред bTV: Горд съм, че съм част от това поколение (ВИДЕО)
Тагове:

България Бразилия Италия национален отбор лига на нациите джанлоренцо бленджини втори в света сребърни медали

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кирил Десподов и ПАОК са в сълзи и траур (ВИДЕО)

Кирил Десподов и ПАОК са в сълзи и траур (ВИДЕО)
Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима

Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, ясно е кого взима
Шок за Десподов! 7 фенове на ПАОК загинаха в ужасяваща катастрофа! (ВИДЕО)

Шок за Десподов! 7 фенове на ПАОК загинаха в ужасяваща катастрофа! (ВИДЕО)
Парцалена топка и мирис на смърт

Парцалена топка и мирис на смърт
Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)

Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)

Последни новини

Симеон Николов дирижира нов триумф на Локомотив

Симеон Николов дирижира нов триумф на Локомотив

Шамил Мамедов в България за 265 000 долара!

Шамил Мамедов в България за 265 000 долара!
Кирил Десподов и ПАОК са в сълзи и траур (ВИДЕО)

Кирил Десподов и ПАОК са в сълзи и траур (ВИДЕО)
Антъни Иванов ексклузивно пред bTV: Ще изкарам повече пари от години работа в България (ВИДЕО)

Антъни Иванов ексклузивно пред bTV: Ще изкарам повече пари от години работа в България (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV