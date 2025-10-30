bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Брилянтен Алекс Николов изведе Лубе до нов успех (ВИДЕО)

Световният вицешампион бе над всички срещу Тренто

Брилянтен Алекс Николов изведе Лубе до нов успех (ВИДЕО)

Александър Николов продължава да блести в Италия! Сребърният медалист от мондиала във Филипините изведе Лубе Чивитанова до успех с 3:1 гейма (25:23, 25:23, 22:25, 25:22) над Тренто.

Българинът беше най-резултатен срещу шампиона с 29 точки. Николов завърши ефектно двубоя с ас, като в мача на 4 пъти отбеляза директно от начален удар. Алекс добави и блокада. Националът логично беше избран за Играч на мача.

За победата на Лубе с 14 точки помогна Ерик Лоепки, докато за Тренто над всички беше световният шампион с Италия Александро Микиелето с 22.

Лубе се изкачва

Успехът е втори за Николов и компания от началото на сезона. След него Лубе заема третата позиция в първенството със 7 точки. Тренто е пети с 6.

В четвъртия кръг от Серия "А" Лубе приема Чистерна, докато Тренто гостува на Верона.

Николов отново в пламъци! 30 точки и MVP

