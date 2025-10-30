Брилянтен Алекс Николов изведе Лубе до нов успех (ВИДЕО)

Александър Николов продължава да блести в Италия! Сребърният медалист от мондиала във Филипините изведе Лубе Чивитанова до успех с 3:1 гейма (25:23, 25:23, 22:25, 25:22) над Тренто.

Българинът беше най-резултатен срещу шампиона с 29 точки. Николов завърши ефектно двубоя с ас, като в мача на 4 пъти отбеляза директно от начален удар. Алекс добави и блокада. Националът логично беше избран за Играч на мача.

За победата на Лубе с 14 точки помогна Ерик Лоепки, докато за Тренто над всички беше световният шампион с Италия Александро Микиелето с 22.

Лубе се изкачва

Успехът е втори за Николов и компания от началото на сезона. След него Лубе заема третата позиция в първенството със 7 точки. Тренто е пети с 6.

В четвъртия кръг от Серия "А" Лубе приема Чистерна, докато Тренто гостува на Верона.

