Николов отново в пламъци! 30 точки и MVP

Александър Николов започна новия сезон в италианската Суперлига по впечатляващ начин. Тимът му Кучине Лубе Чивитанова постигна трудна, но заслужена победа у дома над Гротадзолина с 3:1 (15, 16, -23, 23) в мач от първия кръг, игран пред препълнената зала „Еуросуоле Форум“.

Николов бе истинският лидер на своя отбор и завърши с фантастичните 30 точки, включително 4 аса и 1 блок. Българинът демонстрира изключителна ефективност – 66% в атака и 45% позитивно посрещане, което му донесе признанието Най-полезен играч (MVP) на срещата.

Канадецът Ерик Льопки добави 13 точки, а Джовани Гарджуло и Матиа Ботоло приключиха с по 11.

В състава на гостите също имаше силно българско присъствие – Илия Петков и Георги Татаров започнаха като титуляри за Гротадзолина. Петков остана на терена през целия двубой и се отчете с 6 точки, от които 3 блокади, докато Татаров приключи с 4 точки, преди да бъде заменен във втория гейм.

Следващият кръг ще предложи истинско дерби – Лубе Чивитанова гостува на гранда Перуджа в неделя (26 октомври), докато Гротадзолина приема Рана Верона ден по-рано.

Българската следа в Италия продължава да е впечатляваща, особено след историческия успех на националния ни отбор на световното първенство в Манила, откъдето „трикольорите“ се прибраха със сребърни медали. Именно Николов, Петков и Татаров бяха сред ключовите фигури в този подвиг.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK