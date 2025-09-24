Четвъртфиналът България vs САЩ - утре, 14:30 ч., пряко по bTV

bTV ще излъчи на живо волейболната среща между националните отбори на България и САЩ от четвъртфиналите на световното първенство по волейбол за мъже.

Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Гледайте срещата утре пряко по bTV с начален час 14:30 българско време.

България стигна до Топ 8 с категорично 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) над Португалия. САЩ се класира на четвъртфинал, след като обърна Словения за 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

"Лъвовете" са на световен четвъртфинал за първи път от 2010 г., когато завършиха на седмо място.

В исторически план имаме 5 отличия - сребро от София 1970 и бронз от Чехия 1949, СССР 1952, Франция 1986 и Япония 2006.

Снимка: FIVB

Неудобен съперник

САЩ са сред традиционно трудните съперници за България. В досегашните 22 двубоя във всички турнири (олимпийски игри, световно първенство, Световна лига/Лига на нациите, Световна купа) балансът е 7-22.

В последните 5 мача пък имаме само една победа - 3:1 в Лигата на нациите на 28 юни 2019 г. След това САЩ ни подчиняват три пъти в същата надпревара и веднъж на предишното световно първенство - 3:0 в груповата фаза през 2022 г.

Снимка: FIVB

Към полуфиналите

Ако победи САЩ, България ще се изправи срещу Чехия или Иран. Техният четвъртфинал също ще се изиграе утре, но от 10:30 ч.

В другия поток всичко вече е ясно. Фаворитите Полша и Италия ще се сблъскат на полуфинал, след като постигнаха безпроблемни победи с по 3:0 - съответно над Турция и Белгия.

Снимка: FIVB

