България е на четвъртфинал! Минахме през Португалия!

Мъжкият национален отбор на България ще играе на четвъртфинал на световното първенство по волейбол във Филипините!

"Лъвовете" си осигуриха място след осемте най-добри на планетата след победа над Португалия.

Резултатът след час и половина игра бе 3:0 (25:19, 25:23, 25:12).

Мачът

Срещата започна колебливо от линията за начален удар за българите.

Въпреки това тимът ни успя да дръпне с две точки за 7:5. Грешките от сервис бяха компенсирани с посрещането на силните начални удари и ефективната атака. Преднината даде спокойствие на българите, които успяха да поведат с 21:14. В крайна сметка, след известни колебания в края, първият гейм бе в полза на България - 25:19.

Снимка: FIVB

Втората част бе най-оспорвана. Българите поведоха в началото, но така и не се откъснаха в резултата напред. Португалците пък даваха добър отпор и се стигна до "треперене" до последно. В крайна сметка обаче класата си каза думата и националите затвърдиха водачеството си след 25:23.

В третата част резултатът бе категоричен - по-добрият тим на игрището със сигурност бе българският! Момчетата на треньора Джанлоренцо Бленджини се забавляваха и заслужено се класираха напред след 25:12.

Най-резултатен за тима ни бе Александър Николов с 19 точки. Мартин Атанасов добави 9.

Снимка: FIVB

Какво следва?

За последно България бе сред най-добрите 8 през 2010 г., когато тимът ни се класира седми, но при друг регламент на първенството.

Последният ни медал от световно първенство пък е от 2006 г. в Япония, когато тимът ни стана трети.

Снимка: FIVB

На четвъртфинал България ще играе с победителя от мача САЩ - Словения, който ще се изиграе по-късно днес, 22 септември. В груповата фаза "лъвовете" вече победиха веднъж словенците с 3:2. Срещата най-вероятно ще е в четвъртък, 25 септември.

