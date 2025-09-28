Corriere dello sport: Превърнахме се в нация от волейболисти!

"Превърнахме се в нация от волейболисти: фантастичните, златни момичета от Веласко и коравите момчета от Фефе, отново са на финал на световно първенство! Това е еволюция. Всъщност е любопитно, че нашата природа на упорити индивидуалисти, не се потвърждава тук. Волейболът е един от спортовете, където има най-много взаимодействие.

Това е игра на интуиция, въображение, импровизация – но преди всичко на екипна работа. Във волейбола няма място за егоизъм", пише Corrie dello Sport часове преди финала на световното първенство по волейбол в Манила.

Започваме в 12:30 ч.

bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.

За Италия, настоящите световни шампиони, това е шестият финал на световно - четири титли (1990, 1994, 1998 и 2022 г.) и един загубен финал (1978 г.). За Де Джорджи това ще бъде пети сблъсък за трофея - втори като треньор след три като играч.

Родните "лъвовете" за втори път излизат в битка за златото след среброто от София'70.

България на Бленджини

Именно начело на Италия Бленджини спечели сребърен олимпийски медал в Рио де Жанейро 2016, губейки финала от Бразилия. Двата национални отбора са се срещали 27 пъти преди това, като Италия е спечелила 17 от тях.

"Адзурите на Фефе Де Джорджи се изправят срещу национален отбор с големи традиции, който не познава загубата във Филипините. България на Бленджини не е за подценяване. Съперникът ни никога не е печелил световно първенство, въпреки че се е качвал на подиума пет пъти", пишат още в Италия.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

Не пропускайте възможността да гледате НА ЖИВО финала между България и Италия на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Снимка: Volleyball.it

