Битката за златото: България вярва, България може! (ВИДЕО)

Време е за финал! 55 години по-късно България отново е близо до световния връх в мъжкия волейбол. Между "лъвовете" и златните медали застава действащият световен шампион Италия.

bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.

Статистиката от последните 10 сблъсъка между Италия и България е категорично в полза на съперника - 9 последователни победи, последната от които на 11 юни (3:1) в Лигата на нациите.

Последният наш успех пък датира от 2015 г. - 3:1 на Европейските игри в Баку.

Кошмарът в София

На 2 октомври 1970 г. столичната зала "Фестивална" е пълна до козирката, въздухът трепти от вълнение преди финала на световното първенство срещу ГДР.

Съперникът започва по-добре и затваря първия гейм на 11. Вторият е за нас - на 13. Следва нова размяна и се стига до решителен пети гейм.

Там се завихря българско торнадо - 10:1, после 13:5. Точно тогава токът спира. А после допускаме обрат без аналог в историята - 14:16. А избраният за най-добър нападател на първенството - Димитър Златанов, и до днес не може да си обясни какво точно се е случило.

Двата отбора завършват с еднакъв точков актив, но ГДР е шампион с един спечелен гейм в повече...

Снимка: FIVB

Нови герои

Сега обаче братя Николови и останалите вълшебни момчета са на път да нахлуят с гръм и трясък в историята на българския спорт. Никога досега не сме печели световна титла в колективен спорт на ниво мъже или жени.

Вече е сигурно - мъжкият ни волейбол завоюва шестия си медал от световно първенство. И е време към среброто и четирите бронза да добавим злато!

Лудото филипинско лято ни донесе три победи в групата (3:0 над Германия, 3:2 над Словения и 3:0 над Чили), 3:0 над Португалия на осминафинала и 3:2 над САЩ в четвъртфиналите.

Срещу при 3:1 над чехите нито за миг не остана съмнение кой е по-добрият отбор - въпреки загубената втора част нашите не трепнаха и систематично пречупиха съперника.

Имат ли сили подвиг? Предстои да разберем!

Снимка: FIVB

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

Не пропускайте възможността да гледате НА ЖИВО финала между България и Италия на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK