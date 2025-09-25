bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 76: До следващото късо съединение

Защо Гонзо се ядоса?

Спортен нюзрум, еп. 76: До следващото късо съединение

Малко преди волейболните национали да излязат за своя четвъртфинал от световното първенство срещу САЩ, е време за новия епизод на "Спортен нюзрум"!

Напомняме ви, че мача може да гледате пряко по bTV от 14:30 ч., а правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Но първо – към родния футбол и всички промени, замени и скандали!

Александър Димитров и Христо Янев

Националният отбор и ЦСКА си имат нови треньори. Александър Димитров и Христо Янев се заеха да вадят „горещите картофи“ и да спасяват положението.

Снимка: Lap.bg

Защо те? Само от любов? Или само за заплата? Или за двете?

Със сигурност не е лесно да си на тези позиции! И няма как да не ни навежда на мисълта, че може да са само… бушони.

Снимка: cska.bg

Ядосаният Гонзо

Ще анализираме и цялото представяне на Георги Иванов – Гонзо на вчерашната пресконференция. Президентът на БФС говори не само за Александър Димитров като нов селекционер, а и за скандала със залози и завръщането на Русия в световния футбол.

А накрая тропна по масата и си тръгна!

Снимка: Lap.bg

Отговорът на БФС

В студиото пък ще имаме представител на Българския футболен съюз. Заместник-изпълнителният директор на централата Добрин Гьонов ще говори за скандала със залозите и глобите от 10 000 лв., при плащането на които правата се възстановяват.

Той ще отговори на адвоката по спортно право Георги Градев, който бе гост в предишния ни брой.

Снимка: Lap.bg

Тагове:

георги иванов гонзо александър димитров христо янев добрин гьонов Спортен нюзрум

