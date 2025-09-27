Каров: Момчета, играйте, както можете, и ще победите! (ВИДЕО)

55 години по-късно България посяга за втори път към световния връх в мъжкия волейбол.

В часовете преди финала с Италия емоционално послание към "лъвовете" отправи легендата Димитър Каров.

"Момчета, да не ви пука, че играете на финал. Играйте, както можете, и ще победите!", каза великият разпределител, който взе световно сребро в София през 1970 г.

Снимка: FIVB

"На Симеончо (Симеон Николов) само мога да кажа шапки долу. Това момче на тази възраст, с този ръст, с този опит, който има и демонстрира, само мога да му се възхищавам"

"Радващо е всичко това, което стана с волейбола, а най-радващото сега е, че сега играем на световно ниво.", щастлив е Каров.

Битката за златото

Италия ще бъде съперник на България в утрешния финал на световното първенство по волейбол в Манила. "Скуадра адзура" разби Полша с 3:0 и ще защитава трофея си отпреди 3 години.

bTV и Max Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо утрешния финал от 12:30 ч. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Снимка: FIVB