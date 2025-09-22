Спортен нюзрум, еп. 75: Христо Янев между две скамейки

Честит Ден на независимостта на цяла България! Честит втори ден без Душан Керкез в ЦСКА!

Сърбинът най-накрая си тръгна от клуба след 1 победа, 4 равенства и 3 загуби. „Червените“ са на 12-то място в първенството.

На мястото на Керкез за мача с Ботев Враца днес ще застане Валентин Илиев, който до преди две години бе сред „майсторите“ в ЦСКА 1948.

Но какво следва след това?

Треньорът на Ботев Враца Христо Янев е сред „обичайните заподозрени“ за нов наставник на ЦСКА. Дали ще се завърне?

Или ръководството ще предпочете чужденец? Или Любослав Пенев?

Снимка: Lap.bg

"Златната топка"

Ще ви разкажем и за последните часове преди церемонията по връчване на наградата „Златната топка“, която може да гледате пряко по bTV Action и VOYO.BG от 22:00 ч.

Звездите, които минават по червения килим пред театър „Шатле“ в Париж ще ви покажем от 20:00 ч. на сайта btvsport.bg.

А за атмосферата във френската столица в „Спортен нюзрум“ ще ми разкаже Десислава Минчева.

Снимка: Oliver Sports

И още

Няма как да минем и без скандала за залози в родните клубове – плащаш 10 000 лева, връщаш си правата.

Ще ви заведем и на стадион „Александър Шаламанов“, където феновете на Славия определиха Венци Стефанов за… фюрер!

Гледайте ни!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER