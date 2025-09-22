Спортен нюзрум, еп. 75: Христо Янев между две скамейки

Честит Ден на независимостта на цяла България! Честит втори ден без Душан Керкез в ЦСКА!
Сърбинът най-накрая си тръгна от клуба след 1 победа, 4 равенства и 3 загуби. „Червените“ са на 12-то място в първенството.
На мястото на Керкез за мача с Ботев Враца днес ще застане Валентин Илиев, който до преди две години бе сред „майсторите“ в ЦСКА 1948.
Треньорът на Ботев Враца Христо Янев е сред „обичайните заподозрени“ за нов наставник на ЦСКА. Дали ще се завърне?
Или ръководството ще предпочете чужденец? Или Любослав Пенев?
Ще ви разкажем и за последните часове преди церемонията по връчване на наградата „Златната топка“, която може да гледате пряко по bTV Action и VOYO.BG от 22:00 ч.
Звездите, които минават по червения килим пред театър „Шатле“ в Париж ще ви покажем от 20:00 ч. на сайта btvsport.bg.
А за атмосферата във френската столица в „Спортен нюзрум“ ще ми разкаже Десислава Минчева.
Няма как да минем и без скандала за залози в родните клубове – плащаш 10 000 лева, връщаш си правата.
Ще ви заведем и на стадион „Александър Шаламанов“, където феновете на Славия определиха Венци Стефанов за… фюрер!
Гледайте ни!
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER