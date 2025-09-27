Треньорът на Италия: България заслужи финала

Българският отбор е талантлив и силен, а класирането му за финала на световното първенство е заслужено. Думите са на селекционера на Италия Фердинандо Де Джорджи.

Именно "Скуадра адзура" застава между "лъвовете" и златото в Манила (Филипините) утре от 12:30 ч.

bTV и Max Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо утрешния финал. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Снимка: Reuters

Италианците стигнаха до финала, след като сразиа Полша с 3:0.

"Напоследък изиграхме много важни мачове срещу Полша. Когато стигнеш до заключителната фаза на такъв турнир и се изправиш срещу поляците, значи залогът е висок. Точно както днес - в някои моменти те бяха силни, но в крайна сметка успяхме да ги победим. Радвам се, че в тежките мигове, когато те се опитваха да се върнат в мача, ние удържахме. Без значение дали става въпрос за сервис, блок или атака"

"Не изгубихме вяра, дори когато получихме две или три поредни точки в трудни моменти. Отборът остана фокусиран и с ясна идея за това какво трябва да се направи. Говорихме си, подготвихме се подобаващо и всички играчи знаеха отлично какво се иска от тях. Франческо Сани беше много важен за нас в ключови моменти. Лука Поро също се включи силно, както и Андзани, който се отличи с много сериозни блокади. Това е нашият дух"

Снимка: Reuters

"Все още не сме стигнали крайната си цел, но се радвам, че всеки играч може да направи разликата във всеки един момент. България заслужаваше да стигне финал. Да, може би е малко изненадващо, имайки предвид колко силни отбори бяха в техния поток, но те не бяха виновни. Просто България игра много добре. Те са талантлив и силен отбор. Утре ни очаква битка до самия край на мача.", коментира Де Джорджи.

За италианците това ще бъде шести финал на шампионат на планетата. Тимът печели отличието четири пъти - 1990, 1994, 1998 и 2022.

Снимка: Reuters

9 от 10

Статистиката от последните 10 сблъсъка между Италия и България е категорично в полза на съперника - 9 последователни победи, последната от които на 11 юни (3:1) в Лигата на нациите.

Последният наш успех пък датира от 2015 година - 3:1 на Европейските игри в Баку.

