Градев за наказаните за залози футболисти: Не е незаконно (ВИДЕО)

Адвокатът по спортно право Георги Градев заяви, че обвиненията за участие в залози и глобите от 10 000 лева, наложени от Българския футболен съюз на 46 футболисти, треньори и служебни лица (в това число помощен персонал), са незаконни.

Той бе гост в предаването "Спортен нюзрум", където внесе повече яснота по казуса като правист.

Преди дни стана ясно, че Дисциплинарната комисия към БФС е провела закрито заседание, на което е наказала със спиране на правата 46 лица. При плащане на глоба от 10 000 лева, те отново могат да участват в мачове и събития.

Кампания

Според Градев, глобяването е противозаконно.

"Те не са направили нищо незаконно. Какво е "черно тото"? Когато залагаш в нелегални къщи. Тези очевидно не са, щом НАП знаят. Нямат влияние над резултата от мача, не са уреждали мачове. Има просто залагане на български мачове - 5 на този, 20 на онзи, няма и за точен резултат. Полицията не може нищо да направи, тъй като няма нищо незаконно", заяви той.

Събиране на пари

Според адвоката, с подобни действия от БФС целят само да увеличат средствата в бюджета.

"БФС се реформира само отвън, когато някой като вас, като мен посочи грешката. Гробище се реформира само отвън! 55 футболисти са, 9 са извадени от списъка, според мен, защото са от водещите клубове. Така ми казаха. Знам, че от Левски няма такъв. Тази кампания е подготвена много добре от ръководството на БФС от много месеци. Това е една организирана, за мен престъпна акция - да се събере информация по незаконен начин от полицията и да се използва срещу футболистите. Минали са 6 месеца, откакто знаят за залозите, събират съдиите и казват: "1/3 от вас залагат на мачове и са регистрирани в бетинг компании, изтрийте си профилите", заяви Градев.

