Родителите на "лъвовете": Можем само да им даваме сила (ВИДЕО)

Капитанът - Алекс Грозданов, беше сред вдъхновителите на мъжкия отбор да стигне до финала. Със своите 4 блокади срещу Чехия, той вече е лидер по този показател на световното първенство.

Майка му - Емилия, се надява, че е донесла късмет на момчетата още преди началото на шампионата.

"Успях на Мартин (Атанасов) и на Алекс да им дам здравец с червен конец, да бъдат здрави и да имат късмет на това световно, а късметът помага на подготвените", сподели Грозданова пред bTV.

Снимка: FIVB

"На Алекс казах да води отбора като истински капитан, както и досега, да не се предават... Мисля, че даже при нас родителите е по-голямо напрежението, отколкото при момчетата, защото те са вътре, те знаят, те могат, пък ние само можем да ги подкрепяме и да им даваме сила."

bTV и Max Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо утрешния финал от 12:30 ч. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Снимка: FIVB

Огромна е гордостта в сърцето и на Златан Татаров. Неговият син - Георги, който влезе като резерва в четвъртфинала срещу САЩ, беше сред моторите за обрата и успеха.

"Първоначално никой не е очаквал, но с течение на обстоятелствата и предишните години, които имахме, се надявахме, че ще пожънат успехи и при мъжете и това нещо в момента го виждаме", коментира пред bTV гордият баща.

"Това, че играят в големи първенства, е голям плюс и важното е, че го пренасят в националния отбор.", каза още Татаров-старши.

