bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Фаворитите за "Златната топка" играят мач по време на награждаването?

Дъжд обърка плановете в Париж

Церемонията по връчване на "Златната топка" със сигурност е едно от най-важните събития във футболния свят през годината! Вълнението около церемонията, на която ще бъде обявен най-добрият сред най-добрите за сезон 2024/2025 е огромно! 

Церемонията може да гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG от 22:00 ч.Прякото ни предаване от червения килим пред театър "Шатле" започва в 20:00 ч. на сайта ни btvsport.bg

Но проблем може да има за... фаворитите! Ще присъства ли отборът на Пари Сен Жермен?

Отложен мач

Като победител в Шампионската лига през сезон 2024/2025 и шампион на Франция, ПСЖ много вероятно ще излъчи победител в някоя от категориите. 

Сред фаворитите са Усман Дембеле и Витиня. Има огромна вероятност те да не приемат статуетки, а да... играят в дербито

Отложеният мач между Олимпик Марсилия и Пари Сен Жермен е насрочен за днес, 22 септември, в 21:00 ч. българско време - само час преди началото на церемонията. 

Това означава, че звездите на тима много вероятно ще пропуснат церемонията. 

Кой заслужава

Времето

Срещата Марсилия - ПСЖ от петия кръг във Франция трябваше да се изиграе вчера, 21 септември. 

Във Франция обаче вали като из ведро! И гърми! И футбол не можеше да се играе, затова от първенството решиха да отложат срещата с 24 часа. 

От ПСЖ опитали да поискат друга дата, но в Марсилия не били съгласни - нито за друга дата (2 декември), нито за по-ранен час. 

"Добра новина" е контузията на Дембеле. Той вероятно ще присъства. Дезире Дуе също се очаква да мине по червения килим.

Гледайте "Златната топка"

Церемонията по връчване на наградите "Златна топка" ще започне в 22:00 ч., както и прякото ни предаване от залата на театър "Шатле". 

Ще може да разберете първи победителя, ако гледате пряко по bTV Action и на платформата ни VOYO.BG. 

В 20:00 ч., пряко на сайта btvsport.bg ще може да видите как най-големите футболни звезди минават по червения килим! 

Очакваме Христо Стоичков, Ламин Ямал с антуража му от 20 човека, Роналдиньо, който ще връчи най-голямата награда и още, и още. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

франция витиня пари сен жермен олимпик марсилия дерби церемония златна топка усман дембеле

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

България е на четвъртфинал! Минахме през Португалия!

България е на четвъртфинал! Минахме през Португалия!

Футболните звезди преди

Футболните звезди преди "Златната топка" - първо пряко на btvsport.bg!

Кой заслужава

Кой заслужава "Златната топка"? (АНКЕТА)
Две души, едно сърце в лодката (ВИДЕО)

Две души, едно сърце в лодката (ВИДЕО)

Последни новини

live
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 75: Христо Янев между две скамейки

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 75: Христо Янев между две скамейки

България е на четвъртфинал! Минахме през Португалия!

България е на четвъртфинал! Минахме през Португалия!

Футболните звезди преди

Футболните звезди преди "Златната топка" - първо пряко на btvsport.bg!

СЛЕДЕТЕ С НАС: България - Португалия 3:0 (25:19,25:23, 25:12)

СЛЕДЕТЕ С НАС: България - Португалия 3:0 (25:19,25:23, 25:12)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV