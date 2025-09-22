Фаворитите за "Златната топка" играят мач по време на награждаването?

Церемонията по връчване на "Златната топка" със сигурност е едно от най-важните събития във футболния свят през годината! Вълнението около церемонията, на която ще бъде обявен най-добрият сред най-добрите за сезон 2024/2025 е огромно!

Но проблем може да има за... фаворитите! Ще присъства ли отборът на Пари Сен Жермен?

Отложен мач

Като победител в Шампионската лига през сезон 2024/2025 и шампион на Франция, ПСЖ много вероятно ще излъчи победител в някоя от категориите.

Сред фаворитите са Усман Дембеле и Витиня. Има огромна вероятност те да не приемат статуетки, а да... играят в дербито.

Отложеният мач между Олимпик Марсилия и Пари Сен Жермен е насрочен за днес, 22 септември, в 21:00 ч. българско време - само час преди началото на церемонията.

Това означава, че звездите на тима много вероятно ще пропуснат церемонията.

Времето

Срещата Марсилия - ПСЖ от петия кръг във Франция трябваше да се изиграе вчера, 21 септември.

Във Франция обаче вали като из ведро! И гърми! И футбол не можеше да се играе, затова от първенството решиха да отложат срещата с 24 часа.

От ПСЖ опитали да поискат друга дата, но в Марсилия не били съгласни - нито за друга дата (2 декември), нито за по-ранен час.

"Добра новина" е контузията на Дембеле. Той вероятно ще присъства. Дезире Дуе също се очаква да мине по червения килим.

Очакваме Христо Стоичков, Ламин Ямал с антуража му от 20 човека, Роналдиньо, който ще връчи най-голямата награда и още, и още.

