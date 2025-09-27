Алекс Николов: Искаме да оцветим медала в злато! (ВИДЕО)

Александър Николов отново бе лидерът на България при победата с 3:1 над Чехия в полуфинала на световното първенство по волейбол. След края на срещата той заяви, че "лъвовете" излизат във финала, за да оцветят медала в злато.

"Не мога да повярвам. Благодаря на всички. Много сме щастливи! Ще опитаме да превърнем медала в златен.

"Трябваше да останем концентрирани"

Този мач беше много добър. Трябваше да останем концентрирани след двубоя със САЩ. Така направихме днес. Благодаря много на всички. Връщаме се като медалисти. Утре излизаме, за да оцветим медала в злато", каза Александър Николов.

Припомняме, че bTV и Max Sport 2 ще ще излъчат на живо и финала на световното първенство по волейбол във Филипините. България ще играе за златото в неделя (28 септември) от 13:30 ч., след като четата на Джанлоренцо Бленджини отстреля Чехия с 3:1. Наш съперник в последния мач на планетарния турнир ще бъде Италия или Полша.

