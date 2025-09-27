Алекс Николов: Искаме да оцветим медала в злато! (ВИДЕО)

Александър Николов отново бе лидерът на България при победата с 3:1 над Чехия в полуфинала на световното първенство по волейбол. След края на срещата той заяви, че "лъвовете" излизат във финала, за да оцветят медала в злато.
"Не мога да повярвам. Благодаря на всички. Много сме щастливи! Ще опитаме да превърнем медала в златен.
Този мач беше много добър. Трябваше да останем концентрирани след двубоя със САЩ. Така направихме днес. Благодаря много на всички. Връщаме се като медалисти. Утре излизаме, за да оцветим медала в злато", каза Александър Николов.
Припомняме, че bTV и Max Sport 2 ще ще излъчат на живо и финала на световното първенство по волейбол във Филипините. България ще играе за златото в неделя (28 септември) от 13:30 ч., след като четата на Джанлоренцо Бленджини отстреля Чехия с 3:1. Наш съперник в последния мач на планетарния турнир ще бъде Италия или Полша.
