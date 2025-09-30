bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
2 / 10
Добре дошли, световни вицешампиони! (ГАЛЕРИЯ)
Българските волейболисти се прибраха след първенството във Филипините
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Снимка: Ладислав Цветков
Волейбол

Добре дошли, световни вицешампиони! (ГАЛЕРИЯ)

Българските волейболисти се прибраха след първенството във Филипините

Ето ги! Тук са! Вече са у дома! 

Майки и бащи успяха да прегърнат синовете си! Техните любими успяха да им дадат мечтаните целувки! Най-напористите фенове дори си взеха автографи! 

Цяла България посрещна с огромна гордост световните вицешампиони от първенството по волейбол за мъже във Филипините! 

Полетът

Момчетата и селекционерът Джанлоренцо Бленджини кацнаха на летище "Васил Левски" точно в 10:00 ч. с полет на правителствения самолет. 

Пътуването им започна в 16:25 ч. българско време на 29 септември в Манила

От там тимът ни пристигна в Истанбул, а след това държавният самолет ги прибра у дома

На летището в София очаквано еуфорията беше огромна. Момчетата се срещнаха с най-близките си и бяха окичени с лаврови венци

Снимка: Ладислав Цветков

Какво предстои? 

Кулминацията на деня ще е в 17:30 ч. на площада през храм-паметника "Александър Невски" в София. 

Тогава се очаква световните вицешампиони да бъдат приветствани от феновете, като се очаква почитателите да са над 20 000! 

bTV ще ви направи съпричастни с всички емоции от церемонията! Ще ги следим и на нашите сайтове, както и в социалните мрежи! Специалното ни предаване започва в 17:00 ч.

Тагове:

България София волейбол световно първенство национали посрещане сребърни медалисти

