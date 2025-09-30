ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Волейболните национали отново у дома! (ВИДЕО)

Финалът отмина, партито в чест на сребърните медалисти от световното първенство - също. Героите от Манила се прибират у дома!

bTV ще ви направи съпричастни на всичко най-интересно днес кацането в България с правителствения самолет, който се очаква в София около 10:00 ч. сутринта, а и на церемонията по приветстване в родината, която се очаква около 17:30 ч. на 30 септември на площада пред храм-паметника "Александър Невски".

Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

За посрещането на нашите национали зоната около площад „Александър Невски" ще е със свободен достъп през целия ден.

Очаквайте ни - ще ви направим съпричастни с емоциите на спортисти и фенове.

Министър Иван Пешев: За първи път от 55 години имаме шанс да изпитаме нещо подобно

Малко преди 07:00 ч. правителственият самолет ще излети от летище "Васил Левски" в посока Истанбул, за да вземе волейболните ни национали у дома.

В неделя отборът на Джанлоренцо Бленджини стигна до сребърните медали на световното първенство във Филипините след 1:3 в мача за златото срещу Италия.

"Консулът ни в Истанбул ще съдейства. Ще ги вземем от пистата. Около 10:00 ч. ще бъдат на правителствения терминал. След това ще имат време да отдъхнат, да се видят с близките си. Следобед предстои тържествената част в центъра на София", каза пред bTV министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

"И в момента се вълнувам. Ще кажа на момчетата, че им благодаря. За първи път от 55 години имаме шанс да изпитаме нещо подобно", каза пред bTV министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

Всеки волейболист ще получи венец, стъпвайки на родна земя. С такива бяха наградени олимпийските ни шампиони от Париж 2024 Карлос Насар, Семен Новиков и Магомед Рамазанов при завръщането им със златните медали от френската столица.

