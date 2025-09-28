Двама българи в идеалния отбор на световното първенство!

Двама българи влязоха в перфектния отбор на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините!

България за жалост не успя да спечели титлата, но се окичи с абсолютно заслужени сребърни отличия след 1:3 от Италия във финала.

Още преди този мач бе ясно, че родната звезда Александър Николов ще бъде сред наградените.

Най-добрите

В перфектният отбор синът на бившия капитан на националния тим Владимир Николов получи признание за най-добър посрещач. Той завършва шампионата със 173 точки - 154 от атака, 7 от блокада и 12 от сервис.

Снимка: Volleyball World

В перфектния отбор на шампионата влиза и централния блокировач Алекс Грозданов. Той взима приза за най-добър на блокадите и завършва световното с 18! Никой друг волейболист няма толкова много на своята сметка.

Останалите

За най-полезен играч на Мондиала бе определен италианецът Алесандро Микелето.

Наградата за най-добър разпределител се изплъзна на Симеон Николов и отиде в ръцете на италианския ветеран Симоне Джанели.

Снимка: Volleyball World

Якуб Кохановски от бронзовия медалист Полша стана Най-добър център, Фабио Баласо от Италия е Най-добро либеро, а Юри Романо от световните шампиони - най-добър диагонал.

