Волейбол

Ексклузивно: Пътувайте в автобуса на волейболните герои! (НА ЖИВО)

България приветства световните вицешампиони!

Ексклузивно: Пътувайте в автобуса на волейболните герои! (НА ЖИВО)

България чака с нетърпение волейболните герои! Вторите в света пристигнаха тази сутрин в родината след подвига си в Манила, а преди минути потеглиха с открит автобус към "Александър Невски".

Там, в 17:30 ч., на специално изградена сцена, момчетата и треньорите ще излязат, за да поздравят очакваните 20 000 души!

Откритият автобус

Единствено екип на bTV бе допуснат да се качи с героите в автобуса. Показваме ви ексклузивно емоциите и вълнението на световните вицешампиони.

И вие може да пътувате с автобуса, само си пуснете живото ни предаване. 

Гледайте го тук:

Специално студио по bTV

Нашето студио стартира още в 16:20 ч. пряко по bTV, като водещите Гергана Гунчева и Илия Илиев ще ви срещнат с ексклузивни гости - волейболисти, спортни легенди, близки и семейства на нашите герои от Филипините. 

Репортерите ни - Станимира Атанасова, Калоян Кюркчиев и Иво Бързаков, ще бъдат на най-интересните точки. Ще ви заведем ексклузивно и вътре, в самия автобус, с който ще пътуват сребърните медалисти! 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Волейболните национали се срещат с феновете! (НА ЖИВО)

Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

