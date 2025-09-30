Шампионският парад на волейболистите тръгва от "Студентски град"

От "Студентски град" ще започне парада на сребърните медалисти от световното първенство по волейбол!

Новите герои на България ще зарадват феновете и ще покажат така ценните си сребърни медали на специално събитие, организирано на площада пред храм-паметника "Александър Невски".

bTV ще излъчи на живо цялото събитие, като специалното ни студио стартира в 16:20 ч. Най-интересните и атрактивни акценти от него може да проследите на сайта ни!

Началото

Националите се прибраха в 10:00 ч. днес с правителствения самолет, който кацна на летище "Васил Левски".

След кратка церемония и среща с близките, волейболистите се отправиха към домовете си или към хотел в "Студентски град". Именно от там ще стартира шествието. По първоначален план сребърните медалисти трябва да потеглят малко след 16:00 ч.

View this post on Instagram A post shared by Bulgarian Volleyball Federation (@volleybul.official)

С открития автобус с надпис "Шампиони в сърцата", те ще пътуват до крайната си цел, където се очакват 20 000 човека!

Входът е свободен и всеки ще може да се присъедини към тълпата, за да приветства световните вицешампиони.

В ефира

bTV стартира своето студио в 16:20 ч. и ще можем да ви покажем ексклузивни кадри от най-интересните точки.

Ще ви заведем и най-близо до самите волейболисти.

А ще ви срещнем и с най-близките им, както и с утвърдени легенди на спорта и в частност волейбола.

Гледайте ни и онлайн!

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK