Волейбол

Шампионският парад на волейболистите тръгва от "Студентски град"

Вижте какво да очаквате от събитието, което bTV ще излъчи на живо!

Шампионският парад на волейболистите тръгва от "Студентски град"
Lap.bg

От "Студентски град" ще започне парада на сребърните медалисти от световното първенство по волейбол! 

Новите герои на България ще зарадват феновете и ще покажат така ценните си сребърни медали на специално събитие, организирано на площада пред храм-паметника "Александър Невски". 

bTV ще излъчи на живо цялото събитие, като специалното ни студио стартира в 16:20 ч. Най-интересните и атрактивни акценти от него може да проследите на сайта ни! 

Началото

Националите се прибраха в 10:00 ч. днес с правителствения самолет, който кацна на летище "Васил Левски". 

След кратка церемония и среща с близките, волейболистите се отправиха към домовете си или към хотел в "Студентски град". Именно от там ще стартира шествието. По първоначален план сребърните медалисти трябва да потеглят малко след 16:00 ч. 

С открития автобус с надпис "Шампиони в сърцата", те ще пътуват до крайната си цел, където се очакват 20 000 човека

Входът е свободен и всеки ще може да се присъедини към тълпата, за да приветства световните вицешампиони. 

В ефира

bTV стартира своето студио в 16:20 ч. и ще можем да ви покажем ексклузивни кадри от най-интересните точки. 

Снимка: Ладислав Цветков

Ще ви заведем и най-близо до самите волейболисти. 

А ще ви срещнем и с най-близките им, както и с утвърдени легенди на спорта и в частност волейбола. 

Гледайте ни и онлайн! 

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

автобус волейбол българи национален отбор студентски град прибиране сребърен медал волейболисти

