bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Каква премия ще получат волейболистите ни?

Посрещнаха ги с чек

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев обяви, че волейболистите от националния отбор на България и щабът ни ще получат 90% от спечелените от световното първенство $500 000.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

“Така се разбрахме още преди началото на сезона. Ако станат втори, волейболистите ще си разделят 90% от приходите, които спечелим там. Ако бяха спечелил световната титла, то те щяха да си разделят $ 1 милион, които взима победителят”, заяви Любо Ганев на летище “Васил Левски” в София при пристигането на отбора.

Пушката гърми: В този отбор с корупция не става!

Премия е предвидена и от Министерството на спорта. Тя е на стойност 520 000 лева. Чекът бе връчен от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, който окичи националите и представителите на щаба по един голям венец.

Ганев направи сравнение между България и съперника ни на финала – Италия: „Бюджетът на Италия е 55 милиона евро, а нашият е малко над 10 милиона лева. Малко над половината получаваме от министерството на спорта. Другото си търсим и намираме сами – с продажба на билети, партньори, трансферни такси. Голяма част от трансферите връщаме на клубовете. Още 2 милиона лева ни трябват, за да си позволяваме да действаме спокойно“.

Добре дошли, световни вицешампиони! (ГАЛЕРИЯ)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)
Тагове:

приходи летище медал сребро федерация любо ганев награден фонд бфв Иван Пешев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Половинката на Дамян Колев: На гърдите ти сребро, но ти си злато

Половинката на Дамян Колев: На гърдите ти сребро, но ти си злато
Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)

Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)
Симеон Николов: С този медал изпреварихме баща ни (ВИДЕО)

Симеон Николов: С този медал изпреварихме баща ни (ВИДЕО)
Алекс Николов и половинката му: Половината медал е неин! (ВИДЕО)

Алекс Николов и половинката му: Половината медал е неин! (ВИДЕО)

Последни новини

Половинката на Дамян Колев: На гърдите ти сребро, но ти си злато

Половинката на Дамян Колев: На гърдите ти сребро, но ти си злато
Пушката гърми: В този отбор с корупция не става!

Пушката гърми: В този отбор с корупция не става!
Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)

Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)
Алекс Николов и половинката му: Половината медал е неин! (ВИДЕО)

Алекс Николов и половинката му: Половината медал е неин! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV