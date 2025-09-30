Каква премия ще получат волейболистите ни?

Президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев обяви, че волейболистите от националния отбор на България и щабът ни ще получат 90% от спечелените от световното първенство $500 000.

“Така се разбрахме още преди началото на сезона. Ако станат втори, волейболистите ще си разделят 90% от приходите, които спечелим там. Ако бяха спечелил световната титла, то те щяха да си разделят $ 1 милион, които взима победителят”, заяви Любо Ганев на летище “Васил Левски” в София при пристигането на отбора.

Премия е предвидена и от Министерството на спорта. Тя е на стойност 520 000 лева. Чекът бе връчен от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, който окичи националите и представителите на щаба по един голям венец.

Ганев направи сравнение между България и съперника ни на финала – Италия: „Бюджетът на Италия е 55 милиона евро, а нашият е малко над 10 милиона лева. Малко над половината получаваме от министерството на спорта. Другото си търсим и намираме сами – с продажба на билети, партньори, трансферни такси. Голяма част от трансферите връщаме на клубовете. Още 2 милиона лева ни трябват, за да си позволяваме да действаме спокойно“.

