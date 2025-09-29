bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Спортен нюзрум, еп. 77: Българийо, за тебе те играха!

Всички емоции след сребърния медал на волейболните национали

Спортен нюзрум, еп. 77: Българийо, за тебе те играха!

Гордост! Радост! Топлина! Обединение!

Все думи, които си повтаряме от края на миналата седмица. А „виновниците“ за тях са момчетата от националния отбор по волейбол.

Сребърният медал от световното първенство във Филипините е толкова важен, толкова ценен, толкова „златен“ за нашия спорт и за нашата страна!

Гостите

За него ще говорим с Борислав Кьосев, с Евгени Иванов. Ще чуем и мнението на главните герои – момчетата, селекционера, родителите.

Снимка: Lap.bg

Те не скриха емоциите си пред Петър Бакърджиев, който замина извънредно за Манила, за да ви предаде всяка една емоция около важните мачове!

Футбола

Ще поговорим и за футбол – ЦСКА завърши наравно с Локо София, а Левски загуби от Локо Пловдив.

Гледайте ни!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

левски цска волейбол национален отбор световно първенство Спортен нюзрум

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Признанието: Анцани избърса сълзите на Колев и му каза най-важните думи (ВИДЕО)

Признанието: Анцани избърса сълзите на Колев и му каза най-важните думи (ВИДЕО)
Приятелката на Алекс Николов пред bTV: Не се влюбихме в подходящия момент (ВИДЕО)

Приятелката на Алекс Николов пред bTV: Не се влюбихме в подходящия момент (ВИДЕО)

"Ще стане ли волейболист или да го записвам на гребане?" (ВИДЕО)
Заслуженото волейболно парти в Манила! (ВИДЕО)

Заслуженото волейболно парти в Манила! (ВИДЕО)
Вчера Москва. Днес Манила. Утре Олимп! (ВИДЕО)

Вчера Москва. Днес Манила. Утре Олимп! (ВИДЕО)

Последни новини

Приятелката на Алекс Николов пред bTV: Не се влюбихме в подходящия момент (ВИДЕО)

Приятелката на Алекс Николов пред bTV: Не се влюбихме в подходящия момент (ВИДЕО)
Признанието: Анцани избърса сълзите на Колев и му каза най-важните думи (ВИДЕО)

Признанието: Анцани избърса сълзите на Колев и му каза най-важните думи (ВИДЕО)
Заслуженото волейболно парти в Манила! (ВИДЕО)

Заслуженото волейболно парти в Манила! (ВИДЕО)
И Роби Уилямс поздрави волейболистите! (ВИДЕО)

И Роби Уилямс поздрави волейболистите! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV