Спортен нюзрум, еп. 77: Българийо, за тебе те играха!

Гордост! Радост! Топлина! Обединение!

Все думи, които си повтаряме от края на миналата седмица. А „виновниците“ за тях са момчетата от националния отбор по волейбол.

Сребърният медал от световното първенство във Филипините е толкова важен, толкова ценен, толкова „златен“ за нашия спорт и за нашата страна!

Гостите

За него ще говорим с Борислав Кьосев, с Евгени Иванов. Ще чуем и мнението на главните герои – момчетата, селекционера, родителите.

Снимка: Lap.bg

Те не скриха емоциите си пред Петър Бакърджиев, който замина извънредно за Манила, за да ви предаде всяка една емоция около важните мачове!

Футбола

Ще поговорим и за футбол – ЦСКА завърши наравно с Локо София, а Левски загуби от Локо Пловдив.

