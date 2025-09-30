Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)

"Сега започва най-трудното, защото всички ще се страхуват от нас, всички ще излизат срещу нас пределно мотивирани да ни побеждават“, каза на българска земя селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини.

„Давам си сметка докъде стигнахме, но в следващите дни ще придобием още представа за мащабите на това нещо. Всички състезатели трябва да са горди от това, което постигнахме. Това е плод на процес работа от последната година. Трябва да запазим сега самообладание и да се справим с това, което ни връхлита, защото може да ни попречи по пътя“, допълни италианецът.

"Избирал съм тези момчета едно по едно"

„За първи път си дадох сметка, че нещо може да се случи още преди една година, когато избрах един по един всички тези играчи. Вслушвал съм се в препоръки, но аз избрах тези състезатели и тогава си дадох сметка, че разполагам със специална група от хора. На полуфинала срещу Чехия осъзнах, че нещо голямо може да се случи“, каза още Бленджини, който има сребърен медал от олимпийските игри в Рио де Жанейро с Скуадра адзура.

„За мен няма как да сравня кой медал е с по-голям стойност. Най-силното нещо остава да се оберат плодовете от труда на този отбор, защото бяхме с най-младият отбор на световното първенство във Филипините. Естествено, че ще се променят някои неща към нас, защото постигнахме успех. Започва най-трудното, защото всички ще се страхуват от нас, всички ще излизат срещу нас пределно мотивирани да ни побеждават“, коментира националният ни селекционер по волейбол.

"Не винаги може да се постигат най-високите резултати"

„Момчетата няма да имат проблем да се справят с емоцията, но в крайна сметка нека да го изживеят, защото те си го заслужиха. Нека получат любовта на хората. Не трябва да поставяме претенции към тях от тук нататък да печелят всичко, защото това, което правим е един процес, който трябва да продължи. Не винаги може да се постигат най-високите резултати“, заяви Бленджини.

„Целта от самото начало е класиране за олимпийски игри в Лос Анджелис. Ще бъде изключително трудно за момчетата през следващите години да поддържат това ниво. Основната ни цел остава класиране за олимпийски игри в Лос Анджелис. Ние освен сребърния медал, се изкачихме с цели 14 места в световната ранглиста, където сме на девета позиция в момента“, завърши треньорът.

