Волейбол

Ексклузивно: Пътувайте в автобуса на волейболните герои! (ВИДЕО)

България приветства сребърните медалисти от световното първенство

Ексклузивно: Пътувайте в автобуса на волейболните герои! (ВИДЕО)

България чака с нетърпение волейболните герои! Вторите в света пристигнаха тази сутрин в родината след подвига си в Манила, а преди минути потеглиха с открит автобус към "Александър Невски".

Там на специално изградена сцена, момчетата и треньорите ще излязат, за да поздравят очакваните 20 000 души!

Откритият автобус

Екип на bTV бе допуснат да се качи с героите в автобуса. Показваме ви ексклузивно емоциите и вълнението на световните вицешампиони. Лее се шампанско, усмивките не слизат от лицата на момчетата, а хората по улиците им ръкопляскат.

И вие може да пътувате с автобуса, във видеото:

Специално студио по bTV

Нашето студио стартира още в 16:20 ч. пряко по bTV, като водещите Гергана Гунчева и Илия Илиев ще ви срещнат с ексклузивни гости - волейболисти, спортни легенди, близки и семейства на нашите герои от Филипините. 

Репортерите ни - Станимира Атанасова, Калоян Кюркчиев и Иво Бързаков, ще бъдат на най-интересните точки. 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Волейболните национали се срещат с феновете! (НА ЖИВО)

Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

България финал волейбол световно първенство мондиал герои национален отбор по волейбол вицешампиони

