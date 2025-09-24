Федерацията по волейбол освободи Тони Зетова!

Антонина Зетова вече не е треньор на женския национален отбор по волейбол на България.
Новината съобщиха от родната федерация по волейбол.
"БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания", пишат от централата.
Зетова бе начело на женския тим за кратко, като води българките на злополучното световно първенство в Тайланд преди месец.
Тогава националките се прибраха у нас без нито една победа - това се случва за първи път при 14-те участия на "лъвиците" на първенство на планетата.
На предишния шампионат родните националки също се представиха слабо, но поне стигнаха до една победа от пет мача - 3:0 срещу Казахстан.
Останаха съмнения, че Зетова не е добре приета и от волейболистките заради конфликт с Нася Димитрова по време на едно от прекъсванията на играта.
Антонина Зетова застана начело на женския национален отбор през ноември 2024 г.
Тя бе предпочетена заради огромния успех, който постигна с девойките на България преди година. Тогава тимът спечели европейското първенство.
Зетова е една от най-успешните родни волейболистки. Тя е шампионка на България, Турция и Италия и е част от родния национален тим, който през 2001 г. във Варна спечели бронзов медал на европейското първенство.
През 2017 г., като треньор Зетова печели отново бронз - начело на българския национален отбор до 23 години от световното първенство.
