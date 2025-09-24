Федерацията по волейбол освободи Тони Зетова!

Антонина Зетова вече не е треньор на женския национален отбор по волейбол на България.

Новината съобщиха от родната федерация по волейбол.

"БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания", пишат от централата.

Тежкото световно

Зетова бе начело на женския тим за кратко, като води българките на злополучното световно първенство в Тайланд преди месец.

Тогава националките се прибраха у нас без нито една победа - това се случва за първи път при 14-те участия на "лъвиците" на първенство на планетата.

На предишния шампионат родните националки също се представиха слабо, но поне стигнаха до една победа от пет мача - 3:0 срещу Казахстан.

Останаха съмнения, че Зетова не е добре приета и от волейболистките заради конфликт с Нася Димитрова по време на едно от прекъсванията на играта.

Успехите

Антонина Зетова застана начело на женския национален отбор през ноември 2024 г.

Тя бе предпочетена заради огромния успех, който постигна с девойките на България преди година. Тогава тимът спечели европейското първенство.

Зетова е една от най-успешните родни волейболистки. Тя е шампионка на България, Турция и Италия и е част от родния национален тим, който през 2001 г. във Варна спечели бронзов медал на европейското първенство.

През 2017 г., като треньор Зетова печели отново бронз - начело на българския национален отбор до 23 години от световното първенство.

