bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Федерацията по волейбол освободи Тони Зетова!

След историческия провал на световното първенство

Федерацията по волейбол освободи Тони Зетова!
Lap.bg

Антонина Зетова вече не е треньор на женския национален отбор по волейбол на България. 

Новината съобщиха от родната федерация по волейбол. 

"БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания", пишат от централата.

Тежкото световно

Зетова бе начело на женския тим за кратко, като води българките на злополучното световно първенство в Тайланд преди месец.

Тогава националките се прибраха у нас без нито една победа - това се случва за първи път при 14-те участия на "лъвиците" на първенство на планетата. 

Снимка: Ладислав Цветков

На предишния шампионат родните националки също се представиха слабо, но поне стигнаха до една победа от пет мача - 3:0 срещу Казахстан.

Останаха съмнения, че Зетова не е добре приета и от волейболистките заради конфликт с Нася Димитрова по време на едно от прекъсванията на играта. 

Успехите

Антонина Зетова застана начело на женския национален отбор през ноември 2024 г. 

Тя бе предпочетена заради огромния успех, който постигна с девойките на България преди година. Тогава тимът спечели европейското първенство

Снимка: Lap.bg

Зетова е една от най-успешните родни волейболистки. Тя е шампионка на България, Турция и Италия и е част от родния национален тим, който през 2001 г. във Варна спечели бронзов медал на европейското първенство.

През 2017 г., като треньор Зетова печели отново бронз - начело на българския национален отбор до 23 години от световното първенство.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

волейбол национален отбор антонина зетова селекционер

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

Отново е време за Лига Европа – подгответе се за шоу!

Отново е време за Лига Европа – подгответе се за шоу!
БФС, МВР и НАП си дадоха отсрочка за залагалите футболисти

БФС, МВР и НАП си дадоха отсрочка за залагалите футболисти

Докъде ще стигне Лудогорец в Лига Европа? (АНКЕТА)

Докъде ще стигне Лудогорец в Лига Европа? (АНКЕТА)
Да се завърнеш от тежка болест с медал и в същия ден да ти се роди син

Да се завърнеш от тежка болест с медал и в същия ден да ти се роди син

Последни новини

Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

ЦСКА се разбра с Христо Янев!

ЦСКА се разбра с Христо Янев!
Отново е време за Лига Европа – подгответе се за шоу!

Отново е време за Лига Европа – подгответе се за шоу!
БФС, МВР и НАП си дадоха отсрочка за залагалите футболисти

БФС, МВР и НАП си дадоха отсрочка за залагалите футболисти

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV