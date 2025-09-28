Футболният съюз пожела успех на волейболните национали!

Цяла България се вълнува от предстоящия финал на световното първенство по волейбол във Филипините! В това число и футболните ни тимове!
България ще спори за титлата при мъжете срещу тима на Италия, а bTV и MAX Sport 2 ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.
Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.
Пожелания за успех в срещата дойдоха и от БФС.
В официалната страница на националния отбор по футбол се появиха две картинки. Вчера от централата честитиха победата с 3:1 над Чехия.
Днес пък от БФС пожелаха успех на волейболните лъвове.
Големите ни футболни тимове също се вълнуват преди финала и колегиално пожелаха успех на младите избраници на Джанлоренцо Бленджини.
Това направиха Левски и ЦСКА, които им пожелаха успех в мача.
С публикация в социалните мрежи се отличи и Спартак Варна.
Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.
Не пропускайте възможността да гледате НА ЖИВО финала между България и Италия на световното първенство по волейбол и онлайн на https://btvplus.bg/live/. Лайвстриймът е достъпен навсякъде и не е нужна регистрация.
