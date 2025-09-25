И полуфиналът България - Чехия пряко по bTV! (ВИДЕО)

bTV ще излъчи на живо полуфинала между националните отбори на България и Чехия от световното първенство по волейбол за мъже.

Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Гледайте срещата в събота пряко по bTV

България стигна до решителната фаза на турнира след невероятен обрат срещу САЩ на 1/4-финалите. Националите ни спечелиха с 3:2 (-21, -19, 17, 22, 13), след като загубиха първите два гейма. 19 години, след като тимът на Мартин Стоев бе в топ 4 на света, сега и избраниците на Джанлоренцо Бленджини са в световния елит!

В исторически план имаме 5 отличия от световни първенства - сребро от София'70 и бронз от Чехия'49, СССР'52, Франция'86 и Япония 2006.

В другия полуфинал едни срещу друг ще се изправят Полша и Италия, след като постигнаха безпроблемни победи с по 3:0 - съответно над Турция и Белгия.