Тервел и Малена: Адреналин, талант и семейна магия (ВИДЕО)

Волейболната еуфория може и да е стихнала, но гордостта ни не утихва. Съвсем скоро светът ще се изпълни отново с олимпийска магия, а погледите на феновете ще се устремят към едни изключителни млади таланти – Тервел и Малена Замфирови. През 2026 г. зимните олимпийски игри в Милано-Кортина ще бъдат тяхната сцена, а сърцата ни ще трептят с всяко тяхно движение по ледената писта.

След като стана световен шампион в паралелния слалом, Тервел вече е сочен за фаворит, а сестра му Малена спечели наградата за най-млад спортист на Европа. Двамата не просто се състезават – те вдъхновяват, карат ни да вярваме, че граници почти няма.

Гергана Гунчева разказва за „Тази събота и неделя“ как младите спортисти се готвят за предстоящия сезон.

Малена кара мотор от 5-годишна

Миналият състезателен сезон Тервел и Малена се устремиха към елита на сноуборда с бурна скорост. Тервел покори световния връх при мъжете, а 16-годишната Малена записа първия си подиум при жените. Но тяхната подготовка е нетипична – целогодишно тренират различни спортове: ендуро мотори, кайт сърф, рафтинг, джудо, тенис… и винаги с плам и страст.

Семейство Замфирови е истинска спортна династия – шест братя и сестри, всички отдадено следващи спорта, под зоркия поглед на баща им Анатоли, техен личен треньор и вдъхновение.

"Давам на сезона 10 от 10. Не съм си представял, че нещо подобно може да се случи. Чувствам се като невероятен късметлия. Искам да се забавлявам на олимпиадата. Да представя себе си и страната си, разбира се. Но не се натоварвам от чуждите амбиции. Ако някой мисли, че може да се представи по-добре от мен, да заповяда от дивана… да се качи на ледената писта, да се пусне. Хората там са брутални професионалисти", споделя с искреност Тервел.

"Ние отглеждаме спортисти"

"Аз имах различна визия за това как се подготвят състезатели и поех нещата в свои ръце. Ние отглеждаме спортисти. Моята философия е, че трябва да отглеждаш спортист, а не някакъв конкретен вид спортист. При мен е до 10 спорта наведнъж, в един момент се избира пътят и го хващат", разкрива пред камерата на bTV Анатоли Замфиров.

"Нашият екип вярва, че поливалентният спортист е по-добър във всеки един спорт, независимо каква е професионалната му насоченост."

"Доста е строг, да. Строг треньор е и не говоря само за сноуборд, като цяло. Но аз съм свикнала, така сме израснали, така сме възпитани и за мен това е ежедневно. Карам мотор от 5-годишна", казва Малена с усмивка, която излъчва увереност.

"Както се казва – децата на анестезиолога винаги заспиват навреме. Така и ние. Винаги сме в спорта, даже когато сме на семейна почивка. Става се рано, тренира се сутрин, но това са неща, с които сме свикнали, неща, които са хубави, свързват ни, сплотяват ни като семейство и имаме една обща цел и път, по който вървим заедно", допълва Тервел с искреност, която кара всеки да усети силата на тяхната връзка и отдаденост.

Тенисът, моторите и борбата не са просто тренировки – те са инструментите, които ги правят по-силни, по-уверени и готови да покорят света.

А какво каза за тях треньорът по тенис и бивш национал на България Иво Братанов – вижте във видеото.

