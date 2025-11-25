Измамих смъртта: Простреляна волейболистка оцеля по чудо (ВИДЕО)

Бразилска волейболна звезда живее втори живот, след като беше простреляна при опит за грабеж. Бандитите нападнали Хулия Азеведо, докато тя се движела с колата си из улиците на Рио Де Жанейро в неделя.

Един от крадците открил огън и уцелил в гърба 28-годишната спортистка. За щастие куршумът пропуснал на милиметър гръбначния й стълб, което я спасило от почти сигурна парализа и може би смърт.

Азеведо сподели за ужасяващото си преживяване в емоционална публикация в Instagram, като публикува и снимки на куршума и на раната. "Родих се отново! На връщане към дома преживях нещо, което никога не съм си представяла, че ще се случи: бях простреляна."

Пътят на куршума

"Първо искам да уверя всички, че съм добре. Куршумът проникна в гърба ми, но слава Богу, че не е засегнал гръбначния ми мозък. Преминал е на 1 мм от гръбначния стълб и не е пронизал никакви органи - на сантиметър от пикочния ми мехур."

"Съдбата ми можеше да бъде много различна... Буквално се родих отново."

"Грижат се много добре за мен, възстановявам се и ще трябва да си взема кратка почивка от волейбола - онова, което обичам да правя най-много - за да мога да се възстановя спокойно. Но ще се върна още по-силна."

Насилие всеки ден

Звездата на Voleibol Tijuca Tenis Clube добавя: "Бих искала да изразя сърдечната си благодарност за всички съобщения, телефонни обаждания, молитви и обич, които получих. Нямате представа колко важно е това за мен."

"В същото време е невъзможно да не изпитваме дълбока тъга за насилието, на което сме подложени. Бих искал да благодаря на полицейските служители за оказаната помощ на семейството ми. Благодаря и на екипа в болница "Суза Агиар", където се грижат чудесно за мен."

Най-ценният дар

"Животът е най-ценният ни дар и вчера моят беше пощаден по чудо. Тялото ми е излекувано и, както винаги казвам, животът ми продължава. Благодаря ти, Боже, за този втори шанс. И благодаря на всеки един от вас за непоколебимата ви любов."

Бащата на Азеведо - Маркос, също оцеля по чудо при атаката. Един от куршумите почти го уцелил в главата. "Това, през което преминахме, беше безумие. Да видя как прострелват дъщеря ми и изумлението на лекарите, че няма засегнати жизненоважни органи - това ме нарани дълбоко".