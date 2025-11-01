Кой е будителят на днешните деца? Историята, която трогна всички (СНИМКА)

Будител. Дума, която звучи като камбана. Която трябва да ни събуди. За едни будител е учителят, за други — писателят, оставил следа в историята. Но за третокласника Калоян Жеков будителят тази година е в спортен екип, държи волейболна топка и има вдъхновяващ поглед — Александър Николов, най-добрият български волейболист днес.

Писмото на Калоян

Преди година Калоян хваща топката за първи път. Подтикнат от баща си, който някога също е бил във волейболната зала, момчето решава да опита. Не подозира, че това решение ще промени всичко. В тренировките открива радост, сила, приятелство… и нещо повече — смисъл.

Това лято, на лагер в залата на Левски, Калоян има щастието да срещне своя идол. Алекс Николов му казва нещо просто, но съдбовно: „С постоянство, усърдие и труд може всичко да се постигне.“

И тези думи остават да звучат в сърцето му като обещание.

Гледа телевизора и мечтае

На световното първенство във Филипините българският национален отбор се бори като един. Всяка точка, всяка победа, всяка капка пот вдъхновяват Калоян. Той гледа телевизора и мечтае – не просто да спечели, а да бъде като тях: упорит, отдаден, истински будител чрез пример.

Снимка: Lap.bg

„Ще тренирам усърдно, за да стана като тези момчета“, пише Калоян в своето писмо. И добавя надеждата си: „Надявам се още деца да започнат да тренират волейбол с желание, постоянство и труд.“

Думите на Владимир Николов, бащата на Алекс и легенда на българския волейбол, сякаш отекват в този празничен ден:

Снимка: Lap.bg

„Много значения може да има думата БУДИТЕЛ. За Калоян тя е един волейболист. За други млади хора – някой друг. Но важното е, че децата се събуждат, влизат в залите, мечтаят и действат. Честит празник – нека бъдем будни и да действаме!“

Да, героите не винаги са в учебниците. Понякога са на игрището, в залата, в сърцето, което бие с ритъма на третия метър...

