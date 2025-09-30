bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейболистите пред bTV: "Втори в света" все още звучи като мечта (ВИДЕО)

По-важно е, че обединихме нацията, заяви капитанът Алекс Грозданов.

Уморени, но с широки усмивки и нетърпеливи да прегърнат близките си - сребърните медалисти от световното първенство по волейбол кацнаха в Истанбул, след като тръгнаха от Филипините! 

Само след няколко часа те ще бъдат на родна земя, а bTV ще ви направи съпричастни с цялата церемония по пристигането и посрещането. 

Капитанът

"Това, което видяхме по медиите, е невероятно. Не мога да си представя какво ще е на живо. Очакват се около 20 000, до колкото чух. Това е нещо уникално. По-важно от медала е това, да обединим нацията. Аз съм по-щастлив от това. 

Дори след като се класирахме на финал, се чувствах като дете на 15-16 години. Не осъзнавах какво сме направили", заяви все още сънен капитанът Алекс Грозданов.

Снимка: Калоян Кюркчиев

Усмивката

Същото е настроението и при Илия Петков, който продължава да се усмихва толкова широко, че няма как да ни остави безразлични.

"Няма как да не сме доволни, благодарни сме. Не осъзнаваме какво сме направили. "Втори в света" все още ми звучи като мечта", заяви той.

Снимка: Калоян Кюркчиев

Либерото

"С нетърпение очакваме да видим всички хора и да споделим тези позитивна емоция", заяви либерото Дамян Колев.

Неговият кадър, в който италианският му колега Симоне Андзиани го успокоява и бърше сълзите му след финала, обиколи всички световни агенции. 

Либерото ни Дамян Колев след сълзите на мрежата: Маме, добре съм! (ВИДЕО)

Волейболистите ще пристигнат у нас преди обяд, а след 17:00 ч. се очакват на площада пред храм-паметника "Александър Невски".

bTV и нашите сайтове и платформи ще ви направят съпричастни към целия ден на новите герои на България! Не пропускайте преките ни предавания! 

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Волейболните национали отново у дома! (ВИДЕО)

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

Тагове:

волейбол национали прибиране аспарух аспарухов Алекс Грозданов Илия Петков

