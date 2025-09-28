Преди пет години младият Преслав Петков мечтаеше само за едно – да облече фланелката на мъжкия национален отбор на България. Днес тази мечта е сбъдната и превърната в реалност, а най-гордата и щастлива от всички е неговата майка – Наталия Стоянова.

„Емоцията е неописуема, няма думи, с които да изразя как се чувствам!“, споделя тя с блеснали очи. Наталия гледа полуфинала срещу Чехия (3:1) в Правец, редом с брата на Преслав. Финалът? Той ще бъде празник за целия град – пред Общината, в компанията на близки, приятели, фенове и съграждани.

„Не каза, че му е трудно, не поиска да се откаже. Бори се и резултатът е налице"

Майката признава, че пътят към върха никога не е бил лесен, но никога не е чувала от сина си оплакване. „Не каза, че му е трудно, не поиска да се откаже. Бори се и резултатът е налице. С много труд и търпение мечтите се сбъдват“, разказва тя и показва видео от преди пет години, когато Преслав изповядва най-голямата си цел – да стане част от националния тим.

След епичния полуфинал майка и син разговарят за кратко – сълзите и емоциите са повече от думите. „Казах му, че съм най-щастливата майка на света. Повече не можехме – в такива мигове сърцето говори вместо нас.“

А бъдещето вече чука на вратата. От новия сезон Преслав Петков ще носи екипа на италианския Соренто, който с гордост обяви в социалните мрежи, че е привлякъл финалист от световното първенство във Филипините.

bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Двубоят е с начален час 13:30, а студийната програма започва още в 12:30.

