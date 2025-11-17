Турският шампион Халбанк продължава впечатляващия си старт в местното първенство, след като записа трета поредна победа. В драматичен мач срещу Алтекма Измир столичани надделяха с 3:2 (-21, 22, 16, -21, 11) и остават безгрешни след първите три кръга.

В основата на успеха стоят две от най-големите имена в българския и световния волейбол в последните години – Матей Казийски и Цветан Соколов. Двамата реализираха по 24 точки за победата, почти половината от актива на отбора.

Матей е на 41 години, Цецо - на 36

Под ръководството на Радостин Стойчев, събирането на 41-годишния Казийски и 36-годишния Соколов се оказва блестящ стратегически ход. Със своя опит и титли двамата превръщат Халбанк не само в претендент за турската титла, но и в сериозен фактор в предстоящата групова фаза на Шампионската лига.

Казийски спечели титлата, купата и Суперкупата на Турция с тима от Анкара през сезон 2013/14 г., а Соколов добави четири от следващите шест възможни трофеи. Освен това двамата са шесткратни носители на Шампионската лига, като два пъти го постигнаха заедно с италианския Тренто през 2010 и 2011 г.

Снимки: halkbankspor.org.tr

