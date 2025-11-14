bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Приятелката на Алекс Николов говори открито за диабета

Юлита благодари на родния национал за подкрепата

Приятелката на Алекс Николов говори открито за диабета
14 ноември - Световен ден за борба с диабета! В световен мащаб всяка година се разболяват 7 милиона души, като 70 000 от тях са деца. 

Потънали в забързаното си ежедневие едва ли забелязваме, че около нас има такива хора. Те живеят с тази диагноза, с всичките нейни минуси и съображения. Сред тях е и половинката на голямата ни волейболна звезда Александър Николов - Юлита Димитрова. 

Точно в днешния ден тя сподели за своята диагноза в социалните мрежи и не пропусна да благодари за подкрепата на най-близкия ѝ човек - самия Алекс. 

"14 Ноември!

Денят, в който говорим за диабета, но не за да будим съжаление, а за да напомняме за силата, която носим. Като жена с диабет знам какво е тялото ти да те предава, а духът ти - никога. Знам какво е да изглеждаш крехка, но да водиш войни, които никой не вижда. Да се усмихваш красиво, докато в себе си броиш стойности, секунди, страхове.

И въпреки всичко , да останеш нежна. Да останеш женствена. Да останеш себе си. Да носиш помпа или инжекции, а в походката - увереност. Да имаш белези, но и крила.

Днес не празнуваме диабета, а говорим за нас, хората, които живеем въпреки него с тихите битки, безсънните нощи, малките победи. За волята на онези, които не се отказват.

И днес, по-силно от всякога, благодаря на човека до мен Алекс Николов.

На него, който никога не ме е съдил, никога не ме е карал да се чувствам по-малка. Който ме приема с всичко. Той е моят дом, моята опора, моето спокойствие в хаоса.

На всички като мен: Ти не си слабост. Ти си сила в най-чистия ѝ вид. Ти не си диагноза. Ти си живот. И точно това те прави необикновено красив човек.", пише Юлита.

Тя и Алекс са заедно от 5 години. 

Двамата дори живеят заедно в Италия, в Чивитанова, където сребърният медалист от последното световно първенство играе за Лубе! 

Юлита съпреживя много емоционално успеха на българския национален отбор във Филипините и беше плътно до любимия си по време на празненствата у нас.

