Кръвта вода не става! (ВИДЕО)

На 41 години Георг Гроцер продължава да играе волейбол на високо ниво и да бъде важна част от германския национален отбор. Същото важи и за неговата дъщеря - Леана, която освен това блести и в Шампионската лига с екипа на Шверин.

Направи го и вчера в двубоя срещу Марица. Леана влезе от резервната скамейка и направи разликата, реализирайки 15 точки, и спечели наградата за Най-добър играч на мача.

Баща и дъщеря

Леана е родена на 27 април 2007 година. Започва да играе волейбол в Мьорзер - същия клуб, в който са играли и баща ѝ, и дядо ѝ. Преди две години, само на 16 – дебютира за националния отбор на Германия.

През тази година е отличена като Най-добра млада волейболистка в Германия и се счита за един от най-големите таланти в германския женски волейбол.

През миналия сезон спечели и първата си шампионска титла в Германия.

Любопитно е, че по-рано през тази година мачът между Германия и Чехия в Лигата на нациите се превърна в своеобразно "дерби на семейство Гроцер". Тогава Леана се изправи срещу Хелена Хавелкова-Гроцер, която е втората съпруга на баща й.

