Левски лети към плейофите на Шампионската лига (ВИДЕО)

Българският шампион Левски постигна категорична победа с 3:0 (18, 21, 24) над хърватския Мурса Осиек в реванша от втория квалификационен кръг и се класира за плейофите на Шампионската лига. В първата среща „сините“ спечелиха с 3:2 като гости.

В последния кръг от квалификациите „сините ще срещнат Лас Палмас, който отстрани гръцкия Олимпиакос. В испанския тим играе 40-годишната легенда Османи Хуанторена. В състава е и бившият национален разпределител Добри Димитров.

Отборът на Николай Желязков започна силно и бързо дръпна в първия гейм – 7:4, 14:8 и категорично 25:18.

Втората част бе още по-убедителна – 7:2 и 19:10, а Гордан Люцканов сложи точка на спора - на 21.

Снимка: Lap.bg

Третият гейм предложи истинска драма – Осиек поведе с 4:0 и водеше почти цялата част, но Левски показа характер. Изравни при 21:21 и спечели след мълниеносна блокада на капитана Светослав Гоцев – 26:24.

Швейцарският диагонал Юлиан Вайзик завърши с 18 точки и бе избран за MVP на срещата. Гордан Люцканов се прибра в съблекалнята с 10 точки, а Лазар Бучков – с 8. За Осиек - Лео Андрич се отчете с 15 т.

