Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Марчело Абонданца е новият треньор на женския ни национален отбор. Италианецът получи 10 от 17 гласа от Управителния съвет.

Той вече води България в периода 2011-2014 г. В момента е начело на Фенербахче.

Иван Петков получи 5 гласа, а Радослав Арсов - един.

Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на европейското първенство.

Марчело Абонданца е добре познато име в световния волейбол. В кариерата си е водил водещи отбори като Вала Кортезе, Рабита Баку, Фенербахче и Истанбул, както и в полския Кемик. На международната сцена Абонданца е работил и с националните отбори на Канада и Гърция.

Снимка: fivb.com

Кой е новият треньор?

Треньорската кариера на Абонданца, който наследява на поста Антонина Зетова, започва през 1996 г. като помощник в женския волейбол – първо в италианската Серия А2 с Равена, а след това в елитната А1 с Фопапедрети Бергамо през следващите два сезона.

От 2002 г. той вече е първи треньор: води последователно втородивизионния Мадзано, елитните Пезаро и Монте Скиаво Банка Марке (Йези), както и втородивизионния Форли. От сезон 2009–2010 е старши треньор на Вила Кортезе.

Като помощник-треньор на Фопапедрети Абонданца печели два пъти КЕШ, шампионската титла на Италия и два пъти италианската Суперкупа. През 2006 г., вече като старши треньор, триумфира с Купата на CEV със Скаволини. През 2010 и 2011 г. печели два пъти Купата на Италия с МЦ-Карнаги.

Снимка: fivb.com

От 2000 до 2005 г. Абонданца е помощник-треньор на италианския национален отбор. В този период отборът става световен шампион (2002), печели два сребърни медала от европейските първенства (2001 и 2005) и два сребърни медала от Световното Гран При (2004 и 2005).

